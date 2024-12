Transformez votre soirée avec cette recette de roulé de pommes de terre au jambon et raclette : un délice incontournable !

Alors que l'hiver pointe le bout de son nez, rien de tel qu'un plat chaud et réconfortant pour rassembler la famille ou les amis autour de la table.

Un plat réconfortant pour les soirées d’hiver #

La raclette, ce fromage savoyard traditionnellement fondu sur de la charcuterie et des pommes de terre, se réinvente ici dans une recette originale qui ravira vos papilles : le roulé de pommes de terre au jambon et à la raclette.

Cette recette, simple mais savoureuse, combine la douceur des pommes de terre, le caractère du fromage à raclette et la finesse du jambon, pour un résultat qui fera un « malheur » lors de vos soirées. Parfait pour une soirée cocooning ou un dîner décontracté, ce plat est sûr de satisfaire tous les gourmets.

Les secrets d’une préparation réussie #

La réussite de ce roulé réside dans la préparation des pommes de terre. Choisissez des variétés à chair ferme, comme l’Amandine ou la Charlotte, pour qu’elles conservent bien leur forme lors de la cuisson. Tranchez-les finement, idéalement à l’aide d’une mandoline pour obtenir des tranches régulières, ce qui est crucial pour un montage harmonieux du roulé.

Une autre astuce pour assurer la perfection de ce plat est de bien assécher les tranches de pommes de terre après les avoir rincées, afin d’éliminer l’excès d’amidon. Cela permettra d’obtenir une texture croustillante à l’extérieur tout en restant moelleuse à l’intérieur. N’oubliez pas de superposer les tranches en les chevauchant légèrement avant de les enfourner avec le fromage râpé, pour un résultat optimal.

Une touche finale qui change tout #

Après la cuisson, le moment est venu d’ajouter la touche finale qui fera toute la différence : la sauce. Une petite sauce à la ciboulette fraîche apportera une note de fraîcheur et de légèreté à votre roulé. Mélangez dans un bol du fromage blanc ou du skyr avec de la ciboulette ciselée, un peu de fromage frais, le jus d’un demi-citron, du sel et du poivre. Cette sauce onctueuse, lorsqu’étalée sur la base de pommes de terre encore tiède, en rehaussera délicieusement les saveurs.

Enfin, disposez les tranches de jambon sur la sauce avant de rouler délicatement le tout. Servez ce roulé coupé en belles tranches épaisses, accompagné d’une salade verte ou de cornichons pour un repas complet et équilibré.

Liste des ingrédients à ne pas oublier :

Pommes de terre à chair ferme

Tranches de jambon blanc ou jambon cru

Fromage à raclette râpé

Ciboulette fraîche

Fromage blanc ou skyr

Jus de citron

Ainsi, avec quelques ingrédients simples et un peu de savoir-faire, vous pouvez créer un plat gourmand qui transportera vos convives dans une expérience culinaire chaleureuse et conviviale. N’attendez plus pour essayer cette recette qui promet de faire un « malheur » lors de vos prochaines soirées d’hiver !