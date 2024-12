Vous cherchez une douceur automnale ? Découvrez notre recette gâteau aux pommes et noix, un délice simple et réconfortant

Un début prometteur avec les ingrédients justes #

Pour notre recette, vous aurez besoin de quatre œufs robustes, d’une touche sucrée apportée par 125 grammes de sucre et d’une cuillère à café d’extrait de vanille pour le parfum. Ajoutez à cela une légère onctuosité avec 50 grammes d’huile.

La structure est assurée par 100 grammes de farine combinée à une cuillère à café de levure chimique. Les noix, au nombre de 100 grammes, s’associent à 400 grammes de pommes pour créer un cœur croquant et juteux. Ce mélange de textures et de saveurs promet une expérience gustative riche.

étapes clés pour une préparation sans faille #

La préparation du gâteau commence par l’épluchage et le découpage des pommes en morceaux ou en fines tranches, selon votre préférence. Les noix, quant à elles, sont hachées grossièrement pour ajouter du croquant. Préchauffez votre four à 180°C et préparez votre moule en le beurrant et le farinant.

La pâte prend vie en séparant les blancs des jaunes d’œufs et en montant les blancs en neige ferme. Fouettez les jaunes avec le sucre et la vanille jusqu’à blanchissement, puis incorporez l’huile, la farine et la levure progressivement. L’astuce est d’ajouter les blancs en neige en les mélangeant délicatement avec une maryse pour conserver l’air dans la pâte, essentiel pour sa légèreté.

La touche finale et la cuisson #

Incorporez à la pâte la moitié des pommes et des noix, mélangez avec précaution pour ne pas écraser les blancs en neige. Versez le mélange dans le moule préparé et répartissez le reste des pommes et des noix sur le dessus. Cette répartition permet une cuisson uniforme et une présentation appétissante.

L’ensemble doit cuire au four pendant 40 à 45 minutes. Une fois le gâteau doré et cuit, laissez-le refroidir légèrement avant de démouler. Pour une touche de gourmandise supplémentaire, saupoudrez de sucre glace juste avant de servir.

Quelques conseils pour magnifier votre gâteau :

Une pincée de cannelle incorporée dans la pâte apportera une note chaleureuse, parfait pour les jours d’automne.

L’utilisation de pommes variées peut enrichir le profil de saveurs de votre gâteau.

Si vous aimez les textures plus riches, envisagez d’augmenter la quantité de noix.

En suivant ces étapes simples, vous obtiendrez un gâteau aux pommes et aux noix savoureux et réconfortant, idéal pour réchauffer les cœurs lors des froides journées d’automne. Laissez-vous tenter par cette recette qui promet non seulement une explosion de saveurs mais aussi un moment de partage inoubliable.