Vous ne devinerez jamais qui a été couronné « Cuisinier de l’année 2025 » par le Gault et Millau!

Frédéric Anton, une figure emblématique de la gastronomie française, vient de recevoir le titre prestigieux de "Cuisinier de l'année 2025" décerné par le Gault et Millau.

Une consécration méritée pour Frédéric Anton #

Ce chef, qui a déjà marqué les esprits à travers ses participations à des émissions telles que Masterchef, continue d’innover et de surprendre la critique gastronomique.

Anton, formé par le célèbre Joël Robuchon, est renommé pour son approche subtile qui mêle tradition et modernité, et ce nouveau titre vient couronner une carrière déjà jalonnée de succès. Son restaurant Le Pré catalan est une destination incontournable pour tout amateur de fine cuisine.

Les établissements étoilés de Frédéric Anton #

Le parcours de Frédéric Anton est pavé de récompenses et de reconnaissances. Étoiles Michelin, toques Gault et Millau, il a tout remporté. Le Pré catalan, son vaisseau amiral, brille notamment avec trois étoiles Michelin et cinq toques. Mais ce n’est pas tout, Anton dirige également Le Don Juan II, un restaurant unique situé sur un yacht sur la Seine, qui a lui aussi été honoré par les critiques.

En 2010, Anton a pris les rênes de la cuisine du Jules Verne, le célèbre restaurant de la Tour Eiffel, où il a rapidement obtenu deux étoiles Michelin. Ces lieux, chacun unique en son genre, reflètent l’esprit de Paris et le talent d’un chef qui ne cesse de repousser les limites de la créativité culinaire.

Le prestige du Gault et Millau #

Le Gault et Millau n’est pas seulement un guide; c’est une institution dans le monde de la gastronomie qui célèbre l’excellence culinaire depuis 1980. Chaque année, il met en lumière les chefs et les restaurants qui façonnent les tendances de la cuisine française et mondiale. Avoir son nom dans ce guide est un honneur que peu peuvent revendiquer.

Outre Frédéric Anton, d’autres chefs ont également été mis à l’honneur dans l’édition 2025. Le guide a salué le travail de Clément Guillemot et la transformation d’une cantine de village en un restaurant trois toques, et a célébré les jeunes talents Margaux Le Baillif et Brice Goeuriot avec le restaurant Nuance à Bayonne.

Frédéric Anton – Cuisinier de l’année 2025

Le Pré catalan – Trois étoiles Michelin, cinq toques Gault et Millau

Le Don Juan II – Une étoile Michelin, quatre toques Gault et Millau

Le Jules Verne – Deux étoiles Michelin, trois toques Gault et Millau

La reconnaissance de Frédéric Anton par le Gault et Millau n’est pas seulement une victoire personnelle; c’est une célébration de l’innovation et de la passion qui caractérisent la haute cuisine française. Avec ce nouveau titre, Anton continue d’inspirer et de mener la charge dans l’univers culinaire, prouvant une fois de plus que la cuisine est un art en constante évolution.

