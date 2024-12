Vous pensez connaître l’AEEH ? Découvrez si vous remplissez les conditions pour bénéficier de cette aide précieuse

Qu’est-ce que l’AEEH et qui peut en bénéficier ? #

Ce soutien vise à couvrir une partie des coûts engendrés par l’éducation et les soins spécifiques nécessaires.

Les critères d’éligibilité pour bénéficier de l’AEEH sont précis : l’enfant doit être âgé de moins de 20 ans, résider en France de façon permanente, et les revenus du foyer ne doivent pas excéder 55 % du Smic mensuel brut. De plus, un taux d’incapacité d’au moins 80 % est requis, ou entre 50 % et 80 % si un accompagnement spécialisé est nécessaire.

Comment faire une demande d’AEEH ? #

La procédure pour demander l’AEEH est accessible soit en ligne via un téléservice de la Maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH), soit par courrier en envoyant un formulaire spécifique. Il est essentiel de joindre tous les justificatifs nécessaires à votre dossier.

Une fois la demande déposée, elle est examinée par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui rend sa décision généralement dans un délai de quatre mois. Sans réponse après ce délai, la demande est considérée comme rejetée.

Montants et possibilités de cumul #

L’AEEH de base est attribuée à hauteur de 149,26 € par mois. Cependant, selon le degré de handicap de l’enfant, des compléments peuvent être accordés pour répondre aux besoins spécifiques de chaque situation, comme une majoration pour parent isolé.

Cette allocation est versée mensuellement et est sujet à réexamen tous les deux ans au maximum. Elle peut également être cumulée avec d’autres aides comme la Prestation de compensation du handicap (PCH), permettant ainsi un soutien financier plus conséquent.

Voici un résumé des points essentiels à connaître :

L’AEEH est destinée aux enfants en situation de handicap de moins de 20 ans résidant en France.

Les démarches peuvent être effectuées en ligne ou par courrier via la MDPH.

Le montant de base de l’AEEH est de 149,26 € par mois, avec des compléments possibles.

En définitive, l’AEEH représente une aide significative pour les familles confrontées aux défis de l’éducation d’un enfant handicapé. Connaître les démarches et les conditions de cette allocation est le premier pas vers une aide financière qui pourrait améliorer considérablement votre qualité de vie et celle de votre enfant.