Vous pensiez connaître les meilleurs fromages ? Découvrez ce fromage portugais couronné le meilleur au monde

Quand on parle de fromages, la France s'imagine souvent sur la plus haute marche du podium.

Une surprise culinaire venue du portugal #

Pourtant, cette année, le titre du meilleur fromage du monde ne se trouve pas sur le sol français, mais au Portugal. Ce petit pays, connu pour ses paysages pittoresques et son vin de Porto, fait désormais parler de lui dans l’univers fromager.

Le Queijo de Ovelha Amanteigado, un fromage de brebis à pâte molle, a été élu meilleur fromage du monde lors des World Cheese Awards 2024. Produit dans la région centrale de la Serra da Gardunha, ce fromage est un vrai délice pour les gourmets grâce à sa texture crémeuse et son goût riche.

La consécration lors d’un événement prestigieux #

Le concours World Cheese Awards, organisé par la Guild of Fine Food, réunit chaque année les meilleurs fromages du globe. L’édition 2024 a vu s’affronter plus de 4 786 fromages de 47 pays différents. Le jury, composé de 240 experts internationaux, a eu la lourde tâche de choisir le champion parmi cette vaste sélection.

Et c’est à Viseu, une charmante ville portugaise, que le Queijo de Ovelha Amanteigado a été couronné. Cette victoire est un témoignage de l’expertise et du soin apportés par les producteurs locaux de Quinta do Pomar, qui utilisent des méthodes traditionnelles pour créer ce fromage exceptionnel.

Comment savourer ce fromage primé? #

Le Queijo de Ovelha Amanteigado est unique non seulement par son goût mais aussi par sa manière de le déguster. Traditionnellement, on coupe le haut du fromage et on savoure la pâte molle à la cuillère, ce qui en fait une expérience culinaire à part entière.

Pour ceux qui souhaitent apprécier pleinement ce fromage, il est recommandé de le marier avec un bon vin portugais ou un pain artisanal frais. Il peut également être intégré dans des recettes plus élaborées pour apporter une touche de créativité à vos plats.

Le Queijo de Ovelha Amanteigado est produit avec du lait cru de brebis.

Il est affiné entre six semaines et trois mois.

Il a été élu meilleur fromage du monde en 2024.

Cette reconnaissance internationale n’est pas seulement une fierté pour le Portugal, mais également un rappel que le monde du fromage est vaste et diversifié. Elle invite les amateurs de fromage à explorer de nouvelles saveurs et à reconnaître l’artisanat fromager des petites régions, souvent sous-estimé. Alors, la prochaine fois que vous recherchez le meilleur fromage, n’oubliez pas de considérer ce champion portugais !

