Découvrez comment préparer un délicieux bibimbap au boeuf mariné et shiitakés : un voyage gustatif en Corée

Le bibimbap, un plat traditionnel coréen, combine harmonieusement riz, viande, légumes et oeuf.

Les bases de la recette #

Pour réaliser cette recette pour quatre personnes, prévoyez environ 30 minutes de préparation et 15 minutes de cuisson. Ce plat est non seulement abordable mais également très simple à réaliser.

Dans cette version, les ingrédients principaux incluent du riz blanc ou à sushi, du bœuf de choix tel que le rumsteck, ainsi que des champignons shiitakés, des épinards frais et divers autres légumes frais. Les assaisonnements clés, tels que la sauce soja et la pâte de piment gochujang, apportent cette touche distinctive qui caractérise le bibimbap.

Préparation des ingrédients #

Commencez par cuire le riz comme indiqué sur l’emballage, puis laissez-le reposer couvert pour qu’il garde toute sa texture. Pendant ce temps, tranchez le bœuf en fines lamelles et laissez-le mariner avec de la sauce soja, de l’ail haché et un peu d’huile de sésame. Cette étape est cruciale pour que la viande soit savoureuse et tendre.

Nettoyez et émincez les champignons shiitakés, découpez la carotte en julienne et lavez les pousses de soja. Faites revenir chaque légume séparément dans une poêle avec un filet d’huile de sésame jusqu’à ce qu’ils soient tendres, assurant ainsi une cuisson uniforme et une préservation optimale des saveurs.

Le montage du plat #

Une fois tous les composants prêts, le montage du bibimbap est la dernière étape avant de déguster. Disposez le riz dans le fond de chaque bol, ajoutez harmonieusement les légumes autour en sections distinctes pour une présentation attrayante. Placez ensuite le bœuf mariné au centre et couronnez chaque bol d’un œuf au plat dont le jaune restera coulant.

Enfin, nappez le tout de sauce gochujang selon les préférences de chacun, ajoutant ainsi une dimension piquante au plat. Saupoudrez de graines de sésame pour une touche de croquant et un contraste subtil. Ce plat est non seulement un régal pour les papilles mais aussi pour les yeux.

Voici une liste des principaux ingrédients nécessaires pour ce plat :

200 g de riz à sushi ou riz blanc

300 g de bœuf (rumsteck ou entrecôte)

150 g de champignons shiitakés

1 carotte

100 g de pousses de soja

150 g d’épinards frais

Sauces et assaisonnements : sauce soja, sauce gochujang, huile de sésame

4 œufs

Un conseil pour une marinade encore plus savoureuse : ajoutez un filet de miel et quelques gouttes de jus de citron dans la sauce soja. Ces petits ajustements apporteront une richesse supplémentaire aux saveurs déjà complexes du bibimbap. Préparez-vous à savourer chaque bouchée de ce plat riche et équilibré, parfait pour une soirée en famille ou entre amis.