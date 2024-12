Découvrez comment préparer une brioche polonaise au pavot, un délice simple et économique

Introduction à la brioche au pavot #

Cette recette vous guide à travers les étapes pour réaliser cette gourmandise chez vous, promettant un résultat à la fois moelleux et croustillant qui ravira vos papilles.

Idéale pour un petit-déjeuner gourmand ou un goûter raffiné, cette brioche marie la texture aérienne de la pâte levée avec le croquant des graines de pavot, transformant chaque bouchée en une expérience délicieuse.

Les ingrédients nécessaires #

Pour la réalisation de cette brioche, vous aurez besoin de quelques ingrédients simples mais essentiels. La base de la pâte se compose de farine, de lait, de sucre, et de beurre, enrichie de levure fraîche pour assurer une belle levée. Les graines de pavot et un peu de sucre supplémentaire viendront parfaire la garniture.

Voici les quantités précises pour préparer une brioche pour huit personnes :

85 g de beurre pommade

20 cl de lait

10 g de levure fraîche ou 5 g de levure sèche

350 g de farine

30 g de sucre pour la pâte

3 g de sel fin

60 g de graines de pavot pour la finition

30 g de sucre pour la finition

1 jaune d’œuf pour dorer

Étapes de préparation #

Commencez par préparer la pâte. Mélangez dans un bol le lait tiède avec le sucre et la levure émiettée, puis laissez reposer ce mélange pendant cinq minutes. Dans le bol d’un robot de cuisine, combinez la farine et le sel, puis incorporez le mélange de lait progressivement.

Pétrissez la mixture à l’aide d’un crochet à pâtisserie pendant une minute pour former une boule de pâte homogène. Ajoutez ensuite le beurre pommade et continuez de pétrir pendant cinq minutes à vitesse élevée. Laissez la pâte reposer pendant deux heures à température ambiante pour qu’elle double de volume.

Abaissez ensuite la pâte en rectangle et parsemez-la uniformément de graines de pavot et de sucre. Roulez la pâte dans la longueur pour former un long boudin, puis découpez-le en tronçons. Disposez ces derniers dans un moule préalablement chemisé et laissez pousser la pâte durant une heure et demie.

Avant de mettre au four, badigeonnez la surface des brioches avec un jaune d’œuf pour obtenir une belle dorure. Faites cuire à 170°C pendant 35 minutes, en prenant soin de tourner la brioche à mi-cuisson pour une cuisson uniforme.

Cette brioche polonaise au pavot n’est pas seulement un plaisir pour les yeux mais aussi pour le palais. Servez-la tiède pour en apprécier toutes les saveurs. Bonne dégustation !