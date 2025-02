Découvrez comment réaliser de délicieux sablés fourrés à la clémentine, une recette facile pour régaler vos proches

Les sablés fourrés à la clémentine sont la parfaite alliance entre le croquant et la fraîcheur.

Introduction aux sablés fourrés à la clémentine #

Cette gourmandise, idéale pour les fins de repas ou les pauses thé, est non seulement délicieuse mais également simple à préparer. Quel plaisir de déguster ces petites douceurs où la douce acidité de la clémentine de Corse rencontre la tendre texture du sablé!

Ce dessert peut être réalisé en quelques étapes claires et ne demande pas de compétences particulières en pâtisserie. Suivez le guide pour un résultat qui émerveillera à coup sûr vos convives!

Les essentiels de la recette #

Pour commencer, vous aurez besoin de quelques ingrédients de base. La pâte sablée est constituée de 250 g de farine, 125 g de beurre, un œuf, une pincée de sel et 60 g de sucre glace. Pour la crème, préparez 10 clémentines de Corse, 3 œufs, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs et 100 g de sucre en poudre.

La préparation de ces sablés est un véritable jeu d’enfant. Mélangez les ingrédients secs, ajoutez le beurre puis l’œuf pour obtenir une pâte lisse. Après un repos au frais, elle sera prête à être étalée et découpée en formes désirées.

La préparation pas à pas #

Une fois votre pâte prête et bien reposée, étalez-la sur un plan de travail légèrement fariné. Découpez vos sablés à l’aide d’un emporte-pièce de votre choix. Disposez-les ensuite sur une plaque recouverte de papier cuisson et enfournez à 180°C pendant environ 12 minutes jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

Parallèlement, préparez la crème de clémentine. Râpez le zeste et pressez le jus des clémentines. Chauffez le tout avec du sucre et de la fécule, puis incorporez les œufs battus. Continuez à remuer jusqu’à épaississement de la crème. Laissez refroidir avant de fourrer vos sablés avec cette préparation onctueuse et parfumée.

Voici une liste des étapes clés pour ne rien oublier :

Préparation de la pâte sablée et repos au réfrigérateur.

Découpe des sablés et cuisson.

Préparation de la crème de clémentine et refroidissement.

Assemblage des sablés fourrés.

Les sablés fourrés à la clémentine sont un régal pour les yeux et les papilles. Ils se conservent parfaitement quelques jours dans une boîte hermétique, bien que leur irrésistible goût rende leur longévité dans votre cuisine très incertaine! Servez-les lors d’un café gourmand ou comme fin de repas léger. Vous pouvez aussi les saupoudrer de sucre glace pour un effet visuel encore plus attrayant. Bonne dégustation!