Découvrez comment réaliser un bibimbap au bœuf mariné et shiitakés, un voyage culinaire en plein cœur de la Corée

Le bibimbap, plat traditionnel coréen, séduit par sa richesse en saveurs et en couleurs.

Introduction à un classique coréen #

Ce délicieux mélange de riz, de viande et de légumes variés n’est pas seulement un régal pour les papilles, mais aussi pour les yeux. Aujourd’hui, nous explorons une version avec bœuf mariné et champignons shiitakés.

Facile et rapide à préparer, ce plat est parfait pour un dîner en famille ou entre amis. Il offre un parfait équilibre entre les protéines, les légumes et les glucides, tout en introduisant des saveurs exotiques dans votre menu habituel.

Les ingrédients nécessaires #

Pour réaliser ce plat pour quatre personnes, vous aurez besoin de riz blanc ou de riz à sushi, de bœuf (idéalement du rumsteck ou de l’entrecôte), de champignons shiitakés, d’une carotte, de pousses de soja, et d’épinards frais. Les assaisonnements incluent de la sauce soja, de la sauce gochujang (pâte de piment coréen), de l’huile de sésame, des graines de sésame, de l’ail, ainsi que des œufs, du sel et du poivre.

Chaque ingrédient joue un rôle crucial dans la construction des saveurs et des textures du plat. La sauce gochujang, en particulier, apporte une dimension piquante et umami qui caractérise le bibimbap.

Étapes de préparation #

Commencez par cuire le riz selon les instructions du paquet. Pendant ce temps, marinez le bœuf coupé en fines lamelles avec de la sauce soja, de l’ail haché et une cuillère à soupe d’huile de sésame. Laissez reposer pendant environ 15 minutes pour que les saveurs s’imprègnent bien.

Ensuite, préparez vos légumes : nettoyez et émincez les shiitakés, découpez la carotte en julienne, et lavez les pousses de soja et les épinards. Faites revenir chaque légume séparément dans une poêle avec un peu d’huile de sésame jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Réservez chaque portion de côté.

Voici un aperçu rapide des ingrédients nécessaires :

200 g de riz blanc ou à sushi

300 g de bœuf (rumsteck ou entrecôte)

150 g de champignons shiitakés

1 carotte

100 g de pousses de soja

150 g d’épinards frais

2 cuillères à soupe de sauce soja

1 cuillère à soupe de sauce gochujang

2 cuillères à soupe d’huile de sésame

1 cuillère à soupe de graines de sésame

1 gousse d’ail

4 œufs

Sel et poivre

Une fois tous les ingrédients préparés et le riz cuit, assemblez votre bibimbap. Disposez une base de riz dans chaque bol, ajoutez les légumes en sections autour du riz, placez le bœuf mariné au centre et couronnez le tout avec un œuf au plat. Un filet de sauce gochujang et une pincée de graines de sésame termineront ce plat savoureux.

Le bibimbap est plus qu’un simple plat; c’est une expérience culinaire qui vous transporte directement en Corée. Chaque bouchée est une découverte de textures et de saveurs harmonieuses. Bon appétit !