Découvrez comment réaliser un délicieux bibimbap coréen au boeuf – une recette simple pour régaler tous vos invités

Pour démarrer votre aventure culinaire, la préparation d'un bibimbap coréen authentique nécessite des ingrédients frais et de qualité.

Les essentiels de votre liste de courses #

Assurez-vous d’avoir 200 g de riz, de préférence blanc ou à sushi, et 300 g de bœuf de choix, comme du rumsteck ou du faux-filet, pour garantir la tendresse de votre plat.

N’oubliez pas les légumes et les accompagnements : une carotte, une courgette, un oignon rouge, des jeunes pousses telles que de la mâche ou de la laitue, ainsi que les condiments essentiels tels que la sauce soja, la pâte de piment (gochujang), les graines de sésame, et de l’huile de sésame. Pour couronner le tout, prévoyez quatre œufs frais.

Préparation pas à pas #

Commencez par cuire le riz. Pendant qu’il repose, couvrez-le pour maintenir sa chaleur. Pendant ce temps, tranchez le bœuf en fines lamelles. Mélangez ces lamelles avec une cuillère à soupe de sauce soja et une cuillère à soupe d’huile de sésame, puis laissez mariner brièvement.

Passez ensuite à la préparation des légumes : découpez la carotte et la courgette en fins bâtonnets et émincez l’oignon rouge. Faites revenir chaque type de légume séparément dans une poêle avec un peu d’huile de sésame jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Assaisonnez légèrement avec du sel et mettez de côté.

Le montage final du bibimbap #

Après avoir cuit les légumes et la viande, il est temps d’assembler votre bibimbap. Dans des bols, déposez une base de riz chaud. Disposez harmonieusement les légumes en sections autour du bol, placez le bœuf au centre, et couronnez chaque bol d’un œuf au plat, avec le jaune idéalement encore coulant.

Pour finir, ajoutez une touche de piquant avec une cuillère de gochujang et saupoudrez de graines de sésame. Ce plat coloré et équilibré est non seulement un délice pour les papilles, mais aussi pour les yeux.

Voici une liste simple pour garantir que rien ne soit oublié:

Riz blanc ou à sushi

Bœuf (rumsteck ou faux-filet)

Carotte

Courgette

Oignon rouge

Jeunes pousses (mâche, laitue)

Sauce soja

Pâte de piment (gochujang)

Graines de sésame

Œufs

Huile de sésame

Sel et poivre

En suivant ces étapes simples, vous pouvez créer un bibimbap qui transportera vos invités directement en Corée. N’oubliez pas de servir ce plat avec un peu de sauce soja relevée de piment pour une expérience encore plus authentique et savoureuse.