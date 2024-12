Découvrez les secrets de la brioche polonaise au pavot : une recette simple pour émerveiller vos papilles

Les essentiels de la brioche au pavot #

Ce pain sucré, riche en graines de pavot, est parfait pour les petits déjeuners ou les goûters.

Cette recette est à la portée de tous : elle requiert des ingrédients simples comme de la farine, du lait, du sucre, et bien entendu, des graines de pavot. Le beurre pommade ajoute une richesse particulière à la pâte, tandis que la levure fraîche assure une levée optimale.

Préparation de la pâte #

Commencez par mélanger du lait tiède avec du sucre et de la levure émiettée, laissez cette mixture reposer quelques minutes. Cela active la levure, garantissant une pâte bien levée. Ensuite, combinez la farine et le sel dans le bol d’un robot de cuisine avant de mélanger.

Le pétrissage est crucial : après avoir intégré le beurre à la pâte, pétrissez à vitesse élevée pendant cinq minutes. Laissez ensuite la pâte pousser pendant deux heures à température ambiante, un repos qui lui permettra de développer toutes ses saveurs.

La touche finale : cuisson et décoration #

Une fois la pâte levée, étalez-la en un rectangle et saupoudrez généreusement de pavot et de sucre. Roulez la pâte sur elle-même et découpez-la en tronçons. Disposez ces derniers dans un moule préparé et laissez-les lever encore une heure et demie.

Juste avant de les enfourner, badigeonnez les brioches de jaune d’œuf pour obtenir une belle dorure à la cuisson, qui dure environ 35 minutes à 170°C. N’oubliez pas de tourner la brioche à mi-cuisson pour une cuisson uniforme.

Nombre de personnes : 8

Temps de préparation : 35 minutes

Temps de cuisson : 35 minutes

Temps total : environ 4 heures

Degré de difficulté : facile

Coût : économique

La brioche polonaise au pavot est plus qu’une simple recette : c’est une invitation à explorer les saveurs de la Pologne dans votre propre cuisine. Sa texture souple et son goût riche en font une excellente option pour tous ceux qui cherchent à varier leurs recettes de brioches traditionnelles. N’hésitez pas à l’essayer pour votre prochain petit-déjeuner ou goûter.

