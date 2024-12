Découvrez les secrets de la brioche polonaise au pavot : une recette simple pour régaler vos convives

Introduction à la brioche polonaise au pavot #

Cette recette, à la fois simple et économique, promet de ravir vos invités sans nécessiter des compétences de chef.

Ce délice est parfait pour les réunions familiales ou les matins tranquilles. La préparation de cette brioche est un moment de plaisir créatif, accessible même aux débutants en pâtisserie.

Les ingrédients nécessaires #

Pour la pâte : La base de notre brioche nécessite 85 g de beurre pommade, 20 cl de lait, 10 g de levure fraîche de boulanger ou 5 g de levure sèche, 350 g de farine, 30 g de sucre et 3 g de sel fin.

Pour la finition : Pour la touche finale, vous aurez besoin de 1 jaune d’œuf, 60 g de graines de pavot et 30 g de sucre. Ces ingrédients contribuent à la texture croquante et au goût légèrement sucré de la brioche.

Étapes de préparation #

Commencez par préparer la pâte. Mélangez le lait tiède avec le sucre et la levure émiettée, et laissez reposer ce mélange pendant 5 minutes. Introduisez ensuite la farine et le sel dans le bol d’un robot de cuisine et mélangez brièvement.

Pétrissez le mélange au crochet pendant environ une minute pour former une boule de pâte. Incorporez le beurre pommade et continuez de pétrir à vitesse élevée pendant 5 minutes. Laissez la pâte lever pendant 2 heures à température ambiante pour qu’elle double de volume.

Voici un récapitulatif des étapes clés :

Mélangez le lait, le sucre et la levure, puis laissez reposer.

Ajoutez la farine et le sel, puis pétrissez pour obtenir une pâte homogène.

Incorporez le beurre et laissez la pâte lever.

Après la levée, abaissez la pâte en un rectangle et couvrez-la de graines de pavot et de sucre. Roulez le tout dans la longueur et découpez en tranches. Disposez ces tranches dans un moule préparé et laissez lever encore pendant 1 heure et 30 minutes.

Une fois la pousse terminée, dorez la surface avec du jaune d’œuf et faites cuire au four préchauffé à 170°C pendant 35 minutes, en pensant à tourner la brioche à mi-cuisson pour une dorure uniforme.

En respectant ces étapes, vous obtiendrez une brioche polonaise au pavot savoureuse et esthétiquement plaisante, qui sera certainement le clou du spectacle lors de votre prochain rassemblement. Bonne dégustation !