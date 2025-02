Découvrez les secrets du far breton, une douceur de la Bretagne qui ravira vos papilles

Le far breton est plus qu'un simple dessert, c'est une invitation au voyage dans la riche culture culinaire de la Bretagne.

Un voyage gustatif en Bretagne #

Cette recette traditionnelle, réputée pour sa simplicité et son goût inoubliable, évoque les souvenirs d’enfance et les rassemblements familiaux.

À base d’ingrédients simples mais savoureux, le far breton combine la texture moelleuse d’un flan aux pruneaux juteux et sucrés, offrant un contraste de saveurs qui séduit dès la première bouchée.

Les ingrédients clés #

Pour réaliser ce délice breton, vous aurez besoin de pruneaux dénoyautés, d’œufs frais, de sucre en poudre, d’un sachet de sucre vanillé, de farine, de lait entier et de beurre demi-sel. Ces composants se marient à la perfection pour créer un dessert à la fois riche et réconfortant.

Le choix des pruneaux est essentiel : ils doivent être moelleux et bien charnus pour enrichir le dessert de leur douceur naturelle. Le beurre demi-sel, typique de la Bretagne, ajoute une note subtile qui équilibre le sucré des fruits et de la pâte.

Préparation pas à pas #

Commencez par préchauffer votre four à 180 °C. Battez les œufs avec les sucres jusqu’à obtenir une mixture légère et aérée. Incorporez ensuite la farine progressivement pour éviter les grumeaux. La texture de votre pâte doit être lisse et homogène.

Intégrez petit à petit le lait tout en continuant de fouetter. Faites fondre le beurre et ajoutez-le à votre préparation. Beurrez un moule à manqué, disposez les pruneaux au fond et versez la pâte. Laissez cuire au four pendant environ 45 minutes et terminez par parsemer quelques copeaux de beurre avant les dernières minutes de cuisson.

Voici les étapes essentielles pour réussir votre far breton :

Préchauffez votre four et préparez votre moule.

Fouettez les œufs et les sucres, puis ajoutez la farine et le lait.

Intégrez le beurre fondu, disposez les pruneaux et cuisez le tout au four.

Ce dessert traditionnel breton, à la fois simple et élégant, est parfait pour conclure un repas sur une note douce ou pour accompagner un café lors d’une après-midi cosy. Sa préparation aisée en fait un choix excellent pour les pâtissiers de tous niveaux désireux de goûter aux saveurs authentiques de la Bretagne.