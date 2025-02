Découvrez quelle huile d’olive extra vierge a été sacrée meilleure du monde cette année

Chaque année, le Guide Evooleum sélectionne les meilleures huiles d'olive extra vierge du monde, et cette année, c'est une huile espagnole qui a raflé le premier prix.

Une huile espagnole au sommet de la gastronomie mondiale #

Produite à partir d’olives Coratina dans la région de Castilla-La Mancha, l’huile Dehesa el Molinillo a séduit un jury international par ses qualités exceptionnelles.

Avec un score de 97 sur 100, cette huile est louée pour son processus de production méticuleux qui préserve la qualité et les propriétés organoleptiques des olives. Les experts décrivent cette huile comme riche en arômes d’amande verte, d’artichaut et de notes grillées, offrant une expérience gustative complexe et envoûtante.

Le palmarès français se distingue également #

Si l’Espagne et l’Italie occupent souvent les premières places, la France n’est pas en reste dans le classement du Guide Evooleum. Cette année, deux huiles françaises ont particulièrement brillé grâce à leur qualité supérieure et leur caractère unique.

L’huile d’olive vierge extra Athéa du Moulin Oltremonti en Corse a obtenu 91 points, la plaçant en tête des huiles françaises avec son profil fruité et vibrant. De plus, l’huile Les Terres de Provence du château Calissanne a été reconnue comme la meilleure huile d’olive AOP de France, célébrant ainsi la richesse de la tradition oléicole provençale.

Quels critères pour un classement d’excellence ? #

Plus qu’une simple notation, le classement du Guide Evooleum repose sur une série de critères rigoureux qui mettent à l’épreuve la qualité, le goût et l’innovation de chaque huile. Plus de 1000 échantillons de 26 pays différents ont été évalués par un jury de 24 experts internationaux.

L’objectif de cette évaluation méticuleuse est de guider les consommateurs vers les meilleures huiles tout en reconnaissant les efforts des producteurs qui se consacrent à la création d’un produit d’exception. Chaque huile est ainsi jugée sur ses qualités organoleptiques, sa pureté et la finesse de ses arômes et saveurs.

Voici un aperçu des pays représentés dans le top 100 des meilleures huiles d’olive extra vierge :

Espagne

Italie

France

Tunisie

Grèce

La sélection rigoureuse et la diversité des origines géographiques des huiles primées soulignent l’importance de cet ingrédient dans les cuisines du monde entier, et confirment son statut de pilier du régime méditerranéen, reconnu pour ses bienfaits sur la santé.