Deux cheffes belges récompensées par Gault & Millau : découvrez comment elles réinventent la cuisine

Les cheffes Mélanie Englebin et Marie Trignon se sont distinguées par leur approche unique de la gastronomie, marquant ainsi les esprits lors de leur récente reconnaissance par Gault & Millau.

Un duo de talent à la conquête des palais #

Leur passion commune pour l’art culinaire les amène à repousser constamment les limites de la créativité et de l’excellence dans leurs établissements respectifs.

Chacune dans son style, elles partagent un engagement profond pour une cuisine qui parle autant au cœur qu’aux papilles. Mélanie avec son Menu Cueillette explore les saveurs végétales tandis que Marie émerveille avec ses desserts innovants à La Roseraie.

La magie du menu cueillette de Mélanie Englebin #

Mélanie Englebin, à travers son Menu Cueillette, propose une expérience culinaire végétale qui ne laisse personne indifférent. Ce menu est une invitation à redécouvrir les légumes, fleurs, fruits et herbes sous une nouvelle lumière, agrémentés d’algues douces et sucrées, méticuleusement choisies selon la saison.

Le dialogue entre son Menu Cueillette et le Menu Equinoxe est un exemple frappant de sa philosophie culinaire : créer des plats qui encouragent la conversation et l’échange autour de la table. Mélanie s’assure que chaque plat, de la Dulse Risotto Chou Rave au Topinambour Noisettes du Piémont, soit un voyage inattendu et délicieux.

La passion de Marie Trignon pour les desserts sublimes #

Marie Trignon, de son côté, a su captiver le jury de Gault & Millau avec un dessert autour de la framboise qui est devenu le clou du spectacle à La Roseraie. Son approche minutieuse et innovante en matière de dessert se manifeste par des créations telles que les tuiles chocolatées et sabayon au kirsch, accompagnées de sorbet et de grué de cacao.

L’importance qu’elle accorde aux desserts dans son menu est évidente, dédiant souvent plusieurs services à ces délices. Marie trouve une joie immense à voir les réactions enchantées de ses convives lorsqu’elle présente ses créations, assurant ainsi une fin de repas mémorable.

Menu Cueillette : une immersion dans la richesse des végétaux

Menu Equinoxe : un équilibre parfait entre produits de la mer et de la terre

Dessert signature : une framboise transformée en œuvre d’art

En somme, la reconnaissance de Gault & Millau n’est pas seulement un hommage à leurs compétences techniques, mais aussi une célébration de leur capacité à toucher les gens à travers leur cuisine. Mélanie Englebin et Marie Trignon continuent de définir l’avenir de la gastronomie belge, avec chaque plat et chaque dessert racontant une histoire de passion, d’innovation et de finesse. Leur succès est un témoignage éclatant de ce que signifie être chef au sommet de son art.

