Les dangers cachés du kéfir et du kombucha : ce que vous devez impérativement savoir

Le kéfir et le kombucha, ces boissons fermentées prisées pour leurs effets bénéfiques sur la santé intestinale, sont au cœur d'une problématique peu connue du grand public.

Qu’est-ce qui se cache dans votre verre de kéfir ou de kombucha ? #

Malgré leur popularité croissante en tant qu’aides digestives naturelles, ces boissons peuvent contenir de l’alcool, un détail souvent omis sur les étiquettes.

Une récente enquête menée par l’UFC-Que Choisir révèle une surprenante absence d’information concernant la teneur en alcool de ces produits. D’après les résultats, une part significative des échantillons testés ne mentionnait pas explicitement cette présence, ce qui pose un risque non négligeable pour certains consommateurs.

Le processus de fermentation : une production naturelle d’alcool #

La fermentation est le cœur du processus de production du kéfir et du kombucha. Que le kéfir soit à base de lait ou d’eau, et que le kombucha provienne de thé sucré, tous deux sont le résultat de l’action de levures et de bactéries. Cette réaction biologique naturelle produit de l’alcool.

Ce phénomène, bien que naturel, n’est pas toujours clairement communiqué par les fabricants. Le désir de maintenir une image de produit sain peut conduire certains à minimiser ou à masquer cette information, privant ainsi les consommateurs d’un choix éclairé.

La régulation ambiguë de l’étiquetage de l’alcool #

En Europe, la législation stipule que l’alcool doit être indiqué sur l’étiquette d’un produit si sa concentration dépasse 1,2°. Cette règle vise à informer les consommateurs, mais elle laisse une marge où l’alcool peut être présent sans être noté si la teneur est inférieure à ce seuil. Aux États-Unis, le seuil est fixé à 0,5°.

Les producteurs de kéfir et de kombucha utilisent souvent des méthodes spécifiques pour contrôler la durée de fermentation afin de s’assurer que l’alcool produit reste en dessous de ces limites réglementaires. Cependant, cela ne garantit pas l’absence d’alcool, seulement qu’il reste sous un certain pourcentage.

Connaître les processus de fermentation

Choisir des produits avec étiquetage clair

S’informer sur les pratiques des fabricants

Cette complexité autour de la présence d’alcool dans des boissons apparemment inoffensives souligne l’importance de la transparence pour les consommateurs, particulièrement pour ceux qui évitent l’alcool pour des raisons de santé ou personnelles. Les répercussions peuvent être significatives, comme le montre le témoignage d’une personne anciennement dépendante à l’alcool, qui a expérimenté une réactivation de ses symptômes après la consommation de kombucha. Ce cas, rapporté par l’UFC-Que Choisir, illustre les risques potentiels d’une information insuffisante. Les consommateurs méritent de savoir exactement ce qu’ils ingèrent pour pouvoir prendre des décisions éclairées concernant leur santé et leur bien-être.

