Réveillez vos papilles avec cette recette de bibimbap healthy : simple, rapide et délicieuse

Le bibimbap, plat coréen par excellence, se réinvente ici dans une version saine et équilibrée, idéale pour 4 personnes.

Les bases de votre bibimbap #

La préparation ne prend que 25 minutes, suivies de 20 minutes de cuisson, ce qui en fait un choix parfait pour un repas rapide en semaine.

Cette recette abordable et très facile à réaliser commence avec des ingrédients simples mais nutritifs : riz complet ou à sushi, patates douces, avocat, brocolis, et quelques autres composants essentiels pour en relever le goût.

Préparation des ingrédients #

Commencez par cuire 200 g de riz comme indiqué sur l’emballage. Pendant que le riz gonfle doucement, prenez le temps de préparer les légumes. Épluchez et découpez deux patates douces en rondelles fines, puis faites-les rôtir avec un peu d’huile d’olive jusqu’à ce qu’elles soient dorées et tendres.

Les brocolis, coupés en petites fleurettes, seront juste cuits à la vapeur pendant 5 minutes pour conserver leur croquant. L’avocat, lui, sera tranché finement et mis de côté. Ces préparations simples mettent en valeur la fraîcheur des ingrédients.

Assemblage et présentation #

La dernière étape est l’assemblage. Disposez le riz chaud au fond de chaque bol. Autour de ce dernier, répartissez harmonieusement les patates douces, les brocolis et les avocats. Ajoutez un œuf au plat au centre, veillez à ce que le jaune reste coulant pour plus de gourmandise.

Sauces et assaisonnements viennent couronner le tout : une cuillère de sauce sriracha pour ceux qui aiment relever leurs plats, et un filet de sauce soja pour un goût umami profond. Saupoudrez de graines de sésame pour un petit croquant agréable.

Voici une liste concise des ingrédients nécessaires :

200 g de riz complet ou à sushi

2 patates douces

1 avocat

150 g de brocolis

4 œufs

2 cuillères à soupe de sauce soja

2 cuillères à soupe de sauce sriracha

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 cuillère à soupe de graines de sésame

Sel et poivre au goût

En adaptant les sauces, comme suggéré dans une variation plus légère – remplacez la sriracha par une vinaigrette à base de sauce soja et de citron –, vous pouvez facilement personnaliser ce plat pour qu’il convienne à toutes les préférences. Ce bibimbap healthy est non seulement un régal pour les yeux avec ses couleurs vives, mais aussi un festin nourrissant qui ravira tous les palais.