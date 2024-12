De nouvelles perspectives pour les retraités en 2025 : ce que vous devez savoir sur les améliorations de l’Agirc-Arrco

Une revalorisation des pensions qui change la donne #

Cette mesure, qui prendra effet chaque 1er novembre, a pour objectif de préserver le pouvoir d’achat des retraités face à la hausse des coûts de la vie.

Le système adopté pour la période 2024-2026 comprend un calcul basé sur l’indice des prix hors tabac, minoré d’un coefficient de soutenabilité de 0,4 point. Toutefois, ce coefficient peut être revu par le conseil d’administration en fonction de la conjoncture économique, offrant ainsi une certaine flexibilité.

Suppression du malus et bonus maintenu : un double avantage #

La suppression de la minoration temporaire, ou « malus », qui réduisait de 10% la pension sur trois ans pour certains retraités, sera une réalité à partir de décembre 2023 pour les nouveaux retraités et en avril 2024 pour les actuels. Cette élimination est une amélioration significative pour de nombreux retraités, leur assurant une meilleure stabilité financière.

En parallèle, le régime Agirc-Arrco continue d’encourager l’activité prolongée au-delà de l’âge légal de la retraite en maintenant un « bonus ». Ce bonus est une aubaine pour ceux désireux de continuer à travailler, tout en bénéficiant d’une majoration de leur pension.

Focus sur l’amélioration des petites pensions et la stabilité financière #

En plus de revaloriser les pensions, l’Agirc-Arrco s’engage à améliorer les conditions des retraités les plus modestes. Un dispositif de solidarité est en cours d’étude et devrait être débattu en 2024. Cette initiative montre la détermination du régime à combattre la précarité parmi les seniors.

L’équilibre financier est également une priorité. L’accord de pilotage 2023-2026 cherche à harmoniser le pouvoir d’achat des retraités avec la pérennité des finances du régime. La valeur d’achat du point évoluera au même rythme que le salaire moyen des cotisants, garantissant ainsi une gestion prudente et réfléchie des ressources.

En regardant ces avancées, voici quelques points saillants :

Revalorisation annuelle des pensions basée sur l’inflation réelle.

Suppression du malus pour les retraités actuels et futurs.

Maintien du bonus pour les retraités prolongeant leur activité professionnelle.

Les améliorations prévues par l’Agirc-Arrco pour 2025 et les années suivantes apportent une lueur d’espoir et de stabilité pour les retraités. Ces changements, répondant à la fois aux enjeux économiques actuels et aux besoins des retraités, marquent un tournant décisif vers une gestion plus juste et adaptative du système de retraite complémentaire.