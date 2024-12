Les 5000 conducteurs révoltés par les défauts du moteur 1.2 PureTech de Stellantis : une bataille judiciaire s’annonce

Une vague de mécontentement frappe les utilisateurs du moteur PureTech #

Des milliers de propriétaires de voitures équipées du moteur 1.2 PureTech se retrouvent confrontés à des défaillances majeures, poussant bon nombre d’entre eux à envisager une action en justice.

La frustration est palpable chez les utilisateurs affectés. Certains, comme Laurence Dauchy, ont vu leur quotidien bouleversé par des pannes soudaines et coûteuses. « Imaginez-vous au volant, votre voiture s’arrête brusquement, la panique vous envahit », raconte-t-elle, illustrant le désarroi que vivent de nombreux consommateurs.

L’union fait la force : l’émergence d’une action collective #

Face à l’ampleur des problèmes rencontrés, les propriétaires lésés n’ont pas tardé à s’organiser. Près de 5 000 d’entre eux ont décidé de se regrouper pour intenter une action collective contre Stellantis, accusant le constructeur de négligence et de manque de transparence sur les défauts connus du moteur PureTech.

À lire Une opportunité méconnue de la CAF pour financer votre prochaine voiture: découvrez comment améliorer votre quotidien

L’avocat des plaignants souligne la détermination de ses clients à faire éclater la vérité. « Nous disposons de documents qui prouvent que Stellantis était au courant des problèmes dès 2018, mais a continué à vendre ces véhicules », affirme-t-il, marquant ainsi la gravité des accusations portées contre le géant de l’automobile.

Stellantis : entre gestion de crise et préservation de l’image de marque #

Confronté à cette crise, Stellantis tente de naviguer dans une tempête de relations publiques tout en gérant les aspects légaux de l’affaire. Le constructeur a opté pour une stratégie de communication mesurée, évitant de répondre directement aux allégations mais promettant des initiatives pour améliorer le support client.

Cette approche pourrait toutefois ne pas suffire à apaiser la colère des consommateurs ni à restaurer la confiance érodée. La réaction de Stellantis sera cruciale pour déterminer comment l’entreprise peut surmonter ce défi majeur sans nuire davantage à son image déjà ébranlée.

Les répercussions de cette affaire ne se limitent pas uniquement à Stellantis ou à ses clients, elles posent des questions plus larges sur la responsabilité des constructeurs automobiles :

À lire Investisseurs en crypto-monnaies, préparez-vous : les changements de fiscalité en 2025 pourraient bouleverser vos stratégies

Quelle confiance les consommateurs peuvent-ils encore accorder aux grandes marques de l’automobile ?

Comment les normes de qualité et de fiabilité vont-elles évoluer suite à de telles révélations ?

Quelles pratiques en matière de garantie et de service après-vente les fabricants devront-ils adopter pour éviter de futures controverses ?

La transparence sur les problèmes techniques sera-t-elle renforcée pour protéger les consommateurs ?

Cette affaire judiciaire, par son ampleur et ses implications, pourrait bien redéfinir les relations entre les constructeurs automobiles et les consomateurs, rappelant à l’industrie toute entière l’importance de la confiance et de la responsabilité envers ses clients.