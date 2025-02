À 67 ans, un Breton révolutionne la lutte contre les frelons asiatiques et remporte un prix prestigieux

Un piège à frelons asiatiques novateur conçu par un apiculteur breton #

Refusant de céder à la fatalité, il a alors utilisé cette épreuve comme un catalyseur pour l’innovation.

Avec une détermination sans faille, Denis s’est lancé dans un processus de recherche et développement pour concevoir un piège qui cible spécifiquement les frelons asiatiques tout en préservant les autres espèces d’insectes. Son invention utilise des cônes ajustés pour empêcher les frelons de s’échapper tout en laissant la voie libre aux autres insectes.

Le triomphe au concours Lépine #

L’innovation de Denis a été couronnée de succès en 2021 lorsqu’il a présenté son piège au concours Lépine, une compétition renommée pour les inventeurs. Son dispositif a été largement salué pour son ingéniosité et son respect de l’environnement.

Le succès au concours Lépine n’a pas seulement validé la fonctionnalité du piège, mais a également ouvert des portes pour des opportunités commerciales significatives, propulsant ainsi l’entreprise de Denis, Jabeprode, vers de nouveaux sommets.

Impact et expansion de Jabeprode #

Suite au succès du piège, Jabeprode a rapidement connu un essor, attirant l’intérêt non seulement des apiculteurs mais aussi des municipalités et des particuliers. En 2022, l’entreprise a étendu sa distribution à 18 pays européens, générant un chiffre d’affaires impressionnant.

Denis a également enrichi son entreprise avec l’embauche de plusieurs employés et le déménagement dans un nouveau local plus grand, signe de la croissance et de la pérennité de Jabeprode.

Le piège respectueux de l’environnement: une innovation majeure pour la biodiversité.

Des formations pour une gestion écologique des nuisibles.

Une expansion impressionnante à l’échelle européenne.

Un avenir prometteur pour la protection de la biodiversité #

Denis Jaffré ne s’arrête pas là. Il envisage d’élargir la gamme de services de Jabeprode avec plus de formations et de solutions innovantes pour la protection des abeilles et d’autres pollinisateurs.

La notoriété croissante de Jabeprode attire l’attention des chercheurs et des institutions dédiées à la conservation de la biodiversité, ouvrant la voie à d’autres projets innovants.

Le parcours de Denis Jaffré est une source d’inspiration, démontrant qu’il n’est jamais trop tard pour innover et réussir. Son histoire résonne particulièrement en Europe, où la préservation de la biodiversité est devenue une priorité.

En transformant une crise personnelle en une opportunité de succès commercial et environnemental, Denis Jaffré montre que passion, innovation et persévérance peuvent mener à des changements significatifs, bénéfiques pour notre écosystème.