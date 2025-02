Anticiper sa retraite en 2025 : découvrez l’impact financier du paiement échelonné lors du rachat de trimestres

La nécessité de racheter des trimestres pour une retraite sereine #

Dès 20 ans, il est possible de racheter jusqu’à 12 trimestres pour pallier les années d’études supérieures ou les périodes d’activité incomplètes. Cette démarche, connue sous le nom de « versement pour la retraite » (VPLR), représente une opportunité de compléter ses droits à la retraite.

Le coût de ce rachat varie selon plusieurs critères : l’âge au moment de l’achat, le type de rachat (taux seul ou taux et durée d’assurance), et les revenus des trois dernières années. Plus tôt le rachat est effectué, moins il est onéreux, et inversement, plus les revenus sont élevés, plus le coût augmente.

Les modalités de paiement échelonné pour alléger la charge financière #





Face à des coûts qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros, l’échelonnement des paiements devient une solution privilégiée pour de nombreux futurs retraités. Cette option est ouverte dès lors qu’au moins deux trimestres sont rachetés, avec des plans d’échelonnement possibles sur 1, 3, ou 5 ans selon le nombre de trimestres rachetés.

Il est important de noter que toute extension de la période de paiement au-delà d’un an entraîne une majoration des sommes dues. Cette majoration est calculée sur la base de l’évolution de l’indice des prix à la consommation, hors tabac. En 2024, par exemple, le taux de majoration appliqué par l’Assurance retraite est de 2,8%.

Quel sera le surcoût en 2025 pour ces rachats échelonnés? #

À partir du 1er janvier 2025, le taux de majoration pour les paiements échelonnés va diminuer, passant à 1,8% selon les prévisions de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav). Cette baisse pourrait rendre l’échelonnement des paiements légèrement plus attrayant pour ceux qui planifient un rachat de trimestres en 2025.

Ceux qui choisiront de payer de manière échelonnée recevront un récapitulatif détaillé de leur caisse de retraite, incluant le solde du compte de rachat, le montant des majorations non payées à ce jour, et la date de paiement des sommes dues.

Voici quelques conseils pratiques pour aborder le rachat de trimestres :

Évaluez bien l’impact du rachat sur votre future pension.

Considérez l’option du paiement échelonné pour alléger l’impact financier immédiat.

Prenez en compte les changements de taux de majoration prévus, comme la baisse en 2025.

Planifier sa retraite implique souvent de prendre des décisions financières significatives bien en amont. Le rachat de trimestres en fait partie, et bien comprendre les options de paiement échelonné peut vous aider à mieux gérer votre budget tout en sécurisant votre avenir.