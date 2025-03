Chaque habitant de Bâle pourrait recevoir jusqu’à 2700€ annuellement : découvrez les détails de cette initiative généreuse

Un vent de prospérité économique souffle sur Bâle #

Grâce à une gestion fiscale exemplaire, le canton de Bâle-Ville se trouve dans une situation financière enviable, avec un excédent budgétaire de 464 millions d’euros, accumulé sur la dernière décennie.

Lorenz Amient, membre influent du Grand Conseil, a récemment annoncé une initiative audacieuse : redistribuer 80% de cet excédent aux contribuables. Cette mesure témoigne d’une volonté de partager la prospérité de la ville avec ses citoyens.

Comment bénéficier de ce remboursement exceptionnel #





La ville de Bâle a mis en place un dispositif de remboursement fiscal très avantageux pour ses habitants. Chaque contribuable est éligible à un remboursement annuel de 2700 euros sur une période de dix ans. Ce plan généreux vise à améliorer le pouvoir d’achat des Bâlois et à stimuler l’économie locale.

Montant annuel: 2700 euros (environ 2535 francs suisses)

Bénéficiaires: Tous les contribuables résidant à Bâle

Durée: Dix ans

Il est important de souligner que ce remboursement ne s’applique pas aux entreprises mais uniquement aux individus, ce qui garantit que les bénéfices de cette mesure seront directement ressentis par les citoyens.

Réactions et implications futures #

L’annonce de ce remboursement fiscal a été accueillie avec enthousiasme par les citoyens de Bâle. Beaucoup y voient une reconnaissance juste et méritée de leurs contributions fiscales. Cependant, cette mesure a également suscité un débat sur son utilisation potentielle pour d’autres projets, comme l’atténuation des coûts de la crise climatique.

Anina Ineichen, représentante de l’Alliance verte alternative, propose que ces fonds soient plutôt utilisés pour des initiatives écologiques. Ce débat souligne l’importance d’une vision à long terme dans la gestion des finances publiques. Pour que le remboursement devienne effectif, une loi doit encore être promulguée, avec un référendum envisagé pour permettre aux citoyens de prendre part directement à cette décision financière majeure.

En résumé, la décision de Bâle de rembourser une partie significative de son excédent budgétaire illustre une gestion fiscale prudente et une volonté de redistribuer la richesse. Cela positionne Bâle non seulement comme un centre économique prospère mais aussi comme un exemple de responsabilité sociale et fiscale.

