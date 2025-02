Nouvelle réforme de l’AAH : ce que cela signifie pour les travailleurs handicapés et leur avenir professionnel

Un changement bienvenu pour les travailleurs handicapés #

Cette aide, destinée à soutenir les personnes en situation de handicap, est revue afin d’offrir plus d’autonomie et de flexibilité à ses allocataires.

Une des modifications majeures annoncées est la possibilité de continuer à percevoir l’AAH au-delà de l’âge de 62 ans. Ce changement, qui prendra effet dès le 1er décembre 2024, permettra aux personnes handicapées de maintenir leur activité professionnelle jusqu’à l’âge légal de la retraite, tout en bénéficiant d’un complément de revenu grâce à l’AAH.

Qui est éligible à cette nouvelle mesure ? #





La prolongation de l’AAH ne concerne pas tous les bénéficiaires, mais elle est ciblée. Pour être éligible, il faut remplir plusieurs conditions, notamment un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% et être en activité professionnelle à l’âge de 62 ans.

À lire Vous buvez des sodas ? Découvrez les dangers cachés des polluants dans vos boissons préférées

Il est important de noter que cette mesure est spécialement conçue pour ceux qui sont nés après le 2 novembre 1962. Ceux dont le taux d’incapacité est entre 50 et 79% ne sont pas inclus dans cette réforme. La diversité des formes d’activité professionnelle reconnues inclut le salariat, le travail indépendant, ou le travail dans des établissements adaptés comme les ESAT.

Modalités pratiques et implications financières #

Pour assurer une transition en douceur et un suivi efficace, des modalités précises accompagnent cette réforme. La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) effectuera des contrôles trimestriels pour vérifier l’activité professionnelle des allocataires, s’assurant ainsi de leur éligibilité continue.

En cas de cessation d’activité entre 62 et 67 ans, l’allocataire devra initier ses démarches de retraite dans un délai de trois mois pour éviter la suspension de l’AAH. De plus, l’AAH servira de complément aux revenus professionnels, à condition que ces derniers ne dépassent pas un certain seuil.

Continuer à percevoir l’AAH même après 62 ans.

Maintenir leur activité professionnelle jusqu’à l’âge légal de la retraite.

Bénéficier d’un complément de revenu grâce à l’AAH, en plus de leur salaire.

Cette réforme est un pas en avant vers plus d’autonomie pour les personnes handicapées, leur permettant de décider quand arrêter de travailler tout en conservant un soutien financier. Elle représente une avancée majeure dans la reconnaissance des droits et des capacités des travailleurs handicapés, leur permettant ainsi de contribuer pleinement à la société tout en gérant mieux leur bien-être financier et personnel.

À lire Alerte santé : découvrez quels sodas populaires en France sont touchés par la contamination aux PFAS