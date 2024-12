Attention, gourmets et jardiniers : un frelon résistant et actif en hiver menace nos écosystèmes et nos plates-bandes

Une nouvelle menace plane sur nos jardins #

Originaire des Balkans, le frelon oriental s’adapte surprenamment bien à nos climats, même en hiver, période durant laquelle la plupart des insectes ralentissent leur activité.

Cette particularité inquiète non seulement les écologistes mais aussi les amateurs de jardinage et les professionnels de l’agriculture, car cet insecte n’est pas seulement actif, il est aussi agressif envers les pollinisateurs essentiels comme les abeilles.

Impact sur la biodiversité et nos cultures #





L’arrivée du frelon oriental en France pose un problème sérieux pour la biodiversité. Connu pour sa voracité, il se nourrit principalement d’abeilles, mettant en péril la pollinisation de nombreuses plantes et, par extension, la production de fruits et légumes.

Les méthodes traditionnelles de lutte contre les frelons semblent inefficaces contre cette espèce, qui montre une résistance étonnante aux pièges habituellement utilisés. Cela complique les efforts pour contrôler sa population et protéger nos écosystèmes.

Une résistance étonnante aux conditions difficiles #

Le frelon oriental possède une capacité remarquable à résister à l’alcool, grâce à des adaptations génétiques surprenantes. Cette résistance lui permet de survivre et de prospérer dans des conditions qui seraient hostiles à d’autres espèces d’insectes.

Cette tolérance à l’alcool pourrait également jouer un rôle dans sa capacité à rester actif pendant les mois d’hiver, une période critique où la nourriture est rare et où la compétition pour les ressources est moindre.

Présence du frelon oriental en France depuis 2021

Impact dévastateur sur les populations d’abeilles

Résistance inhabituelle aux méthodes de piégeage traditionnelles

Face à cette menace, il est crucial d’être vigilant et de signaler tout comportement suspect ou apparition de nids de frelons dans votre environnement. Les autorités locales et les scientifiques travaillent ensemble pour développer de nouvelles stratégies de lutte, mais la coopération de chacun est essentielle pour protéger notre biodiversité et nos ressources alimentaires.

