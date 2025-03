Attention propriétaires et locataires : une potentielle nouvelle taxe pourrait bousculer votre budget !

Une nouvelle taxe en vue pour tous les Français #

C’est ce qui pourrait arriver bientôt avec l’introduction de la Contribution Territoriale Universelle (CTU). Cette taxe, envisagée pour remplacer la taxe d’habitation supprimée, affecterait autant les propriétaires que les locataires.

Catherine Vautrin, ministre en charge des territoires, a souligné que cette taxe viserait à compenser la perte de revenus des collectivités. Un point crucial alors que la suppression de la taxe d’habitation a laissé un vide dans les finances locales.

Quels enjeux financiers pour les ménages ? #

La disparition de la taxe d’habitation sur les résidences principales a entraîné une perte significative pour les collectivités, qui se chiffre à environ 20 milliards d’euros par an. En réponse, la taxe foncière a augmenté, subissant une hausse de 20% de 2018 à 2023. Cette spirale d’augmentations pourrait continuer avec la CTU.

Prévue pour 2025, cette nouvelle taxe pourrait modifier considérablement le paysage fiscal français. L’Union Nationale des Propriétaires Immobiliers prévoit déjà une hausse de la taxe foncière de 4,9% dans de nombreuses grandes villes pour 2024.

Des alternatives et des compensations envisageables #

Malgré la possible mise en place de la CTU, les collectivités locales ne manquent pas de ressources. Elles bénéficient encore des revenus de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui a rapporté 8,6 milliards d’euros en 2023.

À cela s’ajoutent d’autres taxes telles que la taxe professionnelle et la cotisation foncière des entreprises. Ces sources de revenus permettent aux collectivités de maintenir un équilibre, malgré les perturbations fiscales récentes.

En résumé, voici ce que vous devez savoir :

La CTU s’applique à tous, propriétaires et locataires.

Le montant sera modéré pour les foyers à revenus modestes.

Elle pourrait être prélevée directement sur l’impôt sur le revenu.

La réforme fiscale envisagée avec la CTU est un tournant majeur pour la fiscalité locale française. Elle promet une répartition plus équitable des charges fiscales entre tous les citoyens. Cependant, le montant exact de la contribution, sa méthode de calcul et de prélèvement, ainsi que les mécanismes de compensation pour les ménages les plus modestes restent à définir. Les discussions lors du prochain congrès des maires et les débats gouvernementaux seront déterminants pour l’avenir fiscal des Français.