Découvrez comment dépasser le plafond de 25 euros avec vos titres-restaurant et optimisez vos dépenses quotidiennes

En 2022, la limitation des dépenses via les titres-restaurant a été fixée à 25 euros par jour.

Le plafond quotidien des titres-restaurant #

Cette mesure, destinée à encadrer les dépenses alimentaires des salariés, peut parfois se révéler contraignante, surtout dans des contextes où les besoins dépassent cette somme.

Heureusement, il existe des moyens légitimes de contourner cette limite grâce à des astuces peu connues qui permettent d’augmenter considérablement votre budget repas quotidien, sans enfreindre les règles.

Exploiter une faille temporaire avec Edenred #

Avec l’existence de deux systèmes chez Edenred, l’ancien MyEdenred et le nouveau Edenred +, une faille temporaire permet actuellement de combiner les plafonds de ces deux produits. Cela donne la possibilité d’utiliser jusqu’à 50 euros par jour pour vos dépenses alimentaires.

Cette opportunité est notamment précieuse car elle offre une plus grande flexibilité dans l’utilisation des titres-restaurant, surtout pour des achats plus conséquents comme des courses hebdomadaires ou des repas de groupe.

Maximiser l’utilisation de cette astuce #

Pour tirer parti de cette astuce, il suffit d’utiliser les cartes des deux systèmes lors de vos achats. Commencez par payer avec la carte MyEdenred, et complétez si nécessaire avec la carte Edenred +. Cette méthode simple permet de maximiser vos options alimentaires sans dépasser les règles établies.

Il est important de noter que cette méthode pourrait ne pas être viable indéfiniment. En effet, à mesure que les comptes MyEdenred seront progressivement abandonnés au profit d’Edenred +, l’astuce perdra de sa validité. Il est donc crucial d’en profiter tant qu’elle est encore applicable.

Voici quelques conseils pratiques pour utiliser vos titres-restaurant de manière optimale :

Vérifiez toujours l’acceptation des deux cartes chez les commerçants avant de procéder à l’achat.

Assurez-vous que les fonds disponibles sur chaque carte sont suffisants pour couvrir vos dépenses.

Utilisez cette méthode tant que les anciennes cartes MyEdenred sont encore rechargées et actives.

En cas de dépassement, envisagez de compléter le paiement avec une carte bancaire.

Anticiper les évolutions futures #

Comme le secteur des paiements évolue rapidement, il est probable que de nouvelles règles et technologies apparaissent, rendant les anciennes cartes obsolètes. Il est donc essentiel de rester informé des mises à jour fournies par votre employeur ou par Edenred.

En gardant un œil sur les développements futurs, vous pourrez adapter vos méthodes d’utilisation des titres-restaurant pour continuer à profiter de ces avantages sans interruption.

Utiliser intelligemment les titres-restaurant peut considérablement améliorer votre pouvoir d’achat alimentaire. En suivant ces conseils et en restant attentif aux opportunités et aux changements, vous pouvez optimiser l’utilisation de vos titres et profiter pleinement de leurs avantages.