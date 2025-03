Découvrez le café moulu le plus savoureux à moins de 5 euros, une trouvaille incroyable pour les amateurs!

Un café d’exception à petit prix #

Heureusement, la récente étude de 60 Millions de Consommateurs révèle un café moulu qui combine qualité supérieure et prix abordable. Ce café, vendu à moins de 5 euros, est une aubaine pour les amateurs de café.

Le café en question provient d’Équateur et est distribué sous la marque Ethiquable. Il se distingue non seulement par son prix mais aussi par sa qualité exceptionnelle, recevant une note impressionnante de 18,5 sur 20 selon les critères rigoureux de l’association.

Les critères de sélection rigoureux #

L’association 60 Millions de Consommateurs ne prend pas à la légère l’évaluation des cafés. Les critères incluent le goût, bien sûr, mais également la composition du produit. Ils vérifient l’absence de pesticides et de débris d’insectes, des éléments malheureusement courants dans de nombreux cafés.

Le café moulu Équateur d’Ethiquable se distingue par sa pureté et son respect de l’environnement, portant fièrement un label équitable. Ce label garantit que le café est produit dans des conditions qui respectent à la fois l’environnement et les droits des travailleurs.

Comparaison avec d’autres marques #

Sur le podium, on trouve également le café Classico 100% Arabica d’Illy et le café Absolu intensité 7 de L’Or, notés respectivement 16,5/20 et 16/20. Ces marques sont reconnues pour leur qualité, mais le café d’Ethiquable reste en tête pour son rapport qualité-prix imbattable.

Ces cafés, tous disponibles à des prix accessibles, offrent aux consommateurs des options variées selon leurs goûts personnels. Chacun de ces produits a été évalué pour garantir une expérience gustative sans compromis sur la sécurité alimentaire.

Équateur d’Ethiquable – 18,5/20: Meilleur rapport qualité-prix, label équitable.

Classico 100% Arabica d’Illy – 16,5/20: Excellent choix pour les amateurs d’Arabica.

Absolu intensité 7 de L’Or – 16/20: Idéal pour ceux qui préfèrent un café plus intense.

En résumé, que vous soyez un amateur occasionnel ou un véritable connaisseur de café, il existe désormais des options de qualité supérieure accessibles à tous les budgets. La prochaine fois que vous visiterez votre supermarché, gardez l’œil ouvert pour ces pépites gustatives qui raviront vos papilles sans vider votre portefeuille.

