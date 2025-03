Découvrez pourquoi ce café à moins de 5€ est le chouchou des consommateurs selon une étude récente

Un café de qualité à petit prix #

Ses bienfaits sur la santé cardiovasculaire et son rôle dans la gestion du poids sont reconnus, surtout s’il est consommé avec modération pour éviter des effets secondaires comme l’insomnie ou l’anxiété. Mais comment choisir le bon café sans compromettre la qualité?

Récemment, une étude de 60 Millions de Consommateurs a mis en lumière un café moulu exceptionnel vendu à moins de 5 euros. Ce produit se distingue non seulement par son prix abordable mais également par une qualité qui surpasse celle de nombreux concurrents plus coûteux.

Les critères de sélection rigoureux #

La sélection du meilleur café ne s’est pas fait au hasard. L’étude de 60 Millions de Consommateurs a pris en compte plusieurs critères essentiels tels que la présence de pesticides et la pureté du produit. Nombre de cafés testés contenaient malheureusement des résidus indésirables.

À lire Vos grands-parents en Ehpad méritent le meilleur : découvrez 20 idées de cadeaux qui raviront leur cœur et égayeront leur quotidien

En tête de liste, le café moulu Équateur d’Ethiquable a récolté une note impressionnante de 18,5 sur 20. Ce café se démarque non seulement par sa composition exempte de débris d’insectes et autres impuretés, mais aussi par son engagement éthique, arborant fièrement un label équitable.

Les autres concurrents de qualité #

Le podium n’est pas uniquement occupé par Ethiquable. D’autres marques ont également tiré leur épingle du jeu, offrant ainsi aux consommateurs des options variées de haute qualité. Le café Classico 100% Arabica d’Illy et le café Absolu intensité 7 de L’Or ont aussi été bien notés, respectivement à 16,5 et 16 sur 20.

Chacune de ces marques propose une expérience gustative riche, mettant en avant la saveur et la sécurité alimentaire sans compromis. Ces produits prouvent que l’on peut savourer un excellent café sans nécessairement y mettre un prix exorbitant.

Éthiquable Équateur : note de 18,5/20

Illy Classico 100% Arabica : note de 16,5/20

L’Or Absolu intensité 7 : note de 16/20

En conclusion, choisir un bon café ne se résume pas seulement à son prix ou à sa marque. Les critères de qualité et d’éthique sont également essentiels pour profiter pleinement des bienfaits de cette boisson. Grâce à des études comme celle de 60 Millions de Consommateurs, il est désormais plus facile pour tout un chacun de faire un choix informé et satisfaisant. Consommer un café de qualité et éthique à moins de 5 euros est non seulement possible, mais recommandé pour les amateurs de cette boisson universelle.

À lire Comment rendre les fêtes des grands-parents en Ehpad inoubliables avec des cadeaux adaptés et touchants