Les secrets pour maintenir vos volets roulants comme neufs sans y passer toutes vos journées

Vous avez des volets roulants à la maison et le nettoyage devient un défi ?

Un nettoyage efficace sans les produits chimiques #

Nul besoin de se tourner vers des produits chimiques agressifs pour obtenir un résultat impeccable. Les solutions maison peuvent faire des miracles.

Commencez par mixer 50 cl d’eau chaude avec une cuillère à soupe de savon noir liquide. Ajoutez ensuite 20 cl de vinaigre blanc. Ce mélange, une fois agité dans une bouteille, devient une solution nettoyante puissante pour le PVC de vos volets sans les agresser.

La recette maison pour un spray anti-traces #

Si le vinaigre blanc manque dans votre placard, optez pour le bicarbonate de soude. Mélangez 50 cl d’eau chaude avec deux cuillères à soupe de bicarbonate et une cuillère de savon noir dans un pulvérisateur.

Après avoir bien secoué, vaporisez la solution sur les volets et essuyez avec un chiffon doux. Cette méthode vous aidera à garder vos volets roulants impeccables et sans traces résiduelles.

Attention aux zones souvent oubliées #

Le nettoyage des volets roulants ne s’arrête pas aux panneaux eux-mêmes. Les rails et le coffre où s’enroulent les lames requièrent également votre attention pour un entretien complet.

Assurez-vous de nettoyer chaque lame individuellement et d’accéder à tous les recoins pour éviter l’accumulation de poussière et de saletés qui peuvent affecter le fonctionnement de vos volets.

Voici une liste de ce dont vous aurez besoin pour un nettoyage complet :

Bouteille avec embout vaporisateur

Eau chaude

Savon noir liquide

Vinaigre blanc ou bicarbonate de soude

Chiffon doux

Avec ces astuces simples et naturelles, le nettoyage de vos volets roulants ne sera plus une corvée, mais une partie intégrante de l’entretien facile de votre maison. Gardez vos volets comme neufs avec peu d’effort et sans compromettre leur intégrité ou celle de l’environnement.