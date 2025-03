Alerte consommateur : pourquoi vous ne devriez plus acheter ce jambon cru spécifique ?

Un problème de conditionnement à ne pas prendre à la légère #

Une alerte sanitaire a été émise concernant une référence spécifique de jambon cru vendue dans les magasins METRO. Le produit en question présente un grave défaut de conditionnement qui pourrait compromettre votre santé.

Il s’agit de la marque ARO, plus précisément du produit « Jambon cru 34 tranches 500g ». Ce problème d’étanchéité, identifié lors de contrôles de routine, pourrait entraîner des risques de contamination microbienne. Les détails fournis par le distributeur et les autorités sanitaires sont clairs : ce lot ne doit en aucun cas être consommé.

Les mesures immédiates à prendre #

Si vous possédez un paquet de ce jambon dans votre réfrigérateur, l’action la plus prudente est de ne pas l’ouvrir et de ne surtout pas le consommer. Les consommateurs concernés par cet achat sont invités à retourner le produit au point de vente pour obtenir un remboursement complet.

Le service client de METRO est également disponible pour répondre à toutes vos questions au sujet de ce rappel. Ils fournissent un numéro direct : 0170960278, afin de faciliter les démarches et d’assurer une communication efficace avec les clients affectés.

Comment reconnaître les produits concernés ? #

Identifier le jambon cru incriminé est simple grâce aux informations fournies sur l’emballage. Voici ce que vous devez vérifier :

Marque : ARO

Référence : Jambon cru 34 tranches 500g

Lot : 24304687

Code-barres : 3439496310268

Date Limite de Consommation (DLC) : 19/02/2025

Distributeur : METRO

En prenant le temps de contrôler ces éléments, vous pouvez vous assurer de ne pas consommer un produit potentiellement dangereux et contribuer à préserver votre sécurité alimentaire et celle de votre entourage.

La sécurité alimentaire est une priorité absolue tant pour les consommateurs que pour les distributeurs. Cet incident rappelle l’importance de la vigilance en matière de qualité et de conditionnement des produits alimentaires. En cas de doute ou pour toute question supplémentaire, n’hésitez pas à contacter le service client ou à visiter le site de rappel des produits de consommation pour obtenir les informations les plus récentes et fiables.

