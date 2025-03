Alerte gourmande : votre foie gras de Noël pourrait être dangereux, que faire si vous en avez acheté ?

Un rappel de produit inquiétant à l’approche des fêtes #

Le foie gras, mets traditionnellement associé à la célébration de Noël, est au cœur d’une controverse sanitaire majeure. La marque Delpeyrat, bien connue des amateurs de produits du terroir, a initié un rappel massif de l’un de ses produits phares.

La découverte a été faite suite à des contrôles de routine révélant la présence de Listeria monocytogenes, une bactérie dangereuse pouvant causer la listériose, une infection grave. Cette situation soulève des inquiétudes non seulement sur la santé publique mais également sur les impacts économiques pour la marque et les distributeurs, notamment les magasins E. Leclerc à travers le pays.

Les détails du produit concerné #

Le produit en question est le bloc de foie gras du sud-ouest, conditionné sous vide, avec un poids de 540 g. Ce rappel affecte spécifiquement les lots portant le numéro H3410097, identifiables via le code-barres 3067163647869, avec une date limite de consommation fixée au 16 mars 2025. Ces produits ont été distribués et mis en vente le 12 décembre 2024, exclusivement dans les magasins E. Leclerc.

Le rappel a été déclenché par la crainte d’une contamination croisée sur la ligne de production de Delpeyrat. La présence de Listeria a été confirmée par des tests supplémentaires, entraînant une alerte immédiate pour éviter tout risque pour la santé des consommateurs.

Conseils et mesures à prendre pour les consommateurs #

Si vous avez acheté ce foie gras, il est impératif de ne pas le consommer. Les autorités sanitaires et la société Delpeyrat exhortent les consommateurs à détruire le produit ou à le retourner au point de vente pour un remboursement complet. Il est crucial de prendre cette alerte au sérieux, car la listériose peut être particulièrement dangereuse pour certaines populations, notamment les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées.

Delpeyrat et les magasins E. Leclerc mettent à disposition des consommateurs un numéro de service client (08 00 71 06 41) pour répondre à toutes les questions et préoccupations. La transparence et la réactivité sont essentielles pour gérer efficacement cette crise et garantir la sécurité de tous.

Liste des recommandations pour les consommateurs :

Ne pas consommer le produit et le tenir hors de portée des enfants.

Retourner le foie gras au magasin pour un remboursement.

Contacter le service client pour toute question ou préoccupation.

Cette situation rappelle l’importance des contrôles de qualité et des mesures de sécurité alimentaire, surtout pendant les périodes de forte consommation comme les fêtes de fin d’année. Elle souligne également le rôle crucial que jouent les consommateurs dans la surveillance de leur propre sécurité alimentaire en prêtant attention aux avis de rappel et en suivant les instructions données par les producteurs et les distributeurs.