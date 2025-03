Alerte santé : que faire si vous avez récemment acheté du foie gras Delpeyrat ? Informations et conseils

Découverte inquiétante pour les amateurs de foie gras #

Cependant, une alerte sanitaire vient perturber cette tradition. Il est crucial de rester informé pour garantir la sécurité de vos convives.

Le foie gras, malgré les controverses éthiques qu’il suscite, reste un mets de choix lors des festivités. Traditionnellement accompagné de confit d’oignons ou de toasts, son rôle dans les repas de fête est central. Or, un rappel massif vient de bouleverser cette tradition pour les consommateurs français.

Pourquoi un rappel aussi massif ? #

La société Delpeyrat, bien connue des gourmets pour ses produits de haute qualité, est aujourd’hui au cœur d’une tourmente sanitaire. Le 12 décembre 2024, un communiqué alarmant a été publié, impliquant un risque potentiel lié à la présence de Listeria monocytogenes.

Cette bactérie est la cause de la listériose, une maladie qui peut se manifester par des symptômes graves tels que fièvre, maux de tête ou courbatures, et qui peut être particulièrement dangereuse pour les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. La décision de rappeler les produits a été prise par mesure de précaution pour protéger la santé publique.

Comment réagir face à ce rappel ? #

Si vous avez acheté un bloc de foie gras Delpeyrat portant le numéro de lot H3410097, il est impératif de ne pas le consommer. La santé de vos invités et la vôtre pourraient être compromises.

Il est conseillé de détruire le produit ou de le retourner au point de vente pour obtenir un remboursement. Les magasins E. Leclerc à travers la France sont prêts à reprendre ces produits et à fournir les informations nécessaires aux consommateurs affectés.

Vérifiez le numéro de lot et le code-barres de votre foie gras.

Ne consommez pas le produit et informez vos proches qui pourraient également être concernés.

Contactez le service client de Leclerc ou consultez le site rappel.conso.gouv.fr pour plus d’informations.

La période des fêtes doit rester un moment de joie et de partage. En restant vigilant et informé, vous pouvez contribuer à la sécurité et à la santé de tous. Assurez-vous de suivre les recommandations des autorités sanitaires et des producteurs, et n’hésitez pas à contacter les services consommateurs pour tout doute ou question.

