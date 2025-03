Attention consommateurs : votre steak haché pourrait nécessiter un retour en magasin, découvrez pourquoi et comment agir !

Un rappel national pour des steaks hachés #

Cette mesure fait suite à la découverte d’irrégularités concernant l’étiquetage de la Date Limite de Consommation (DLC) et des erreurs sur les étiquettes de prix et de poids.

Les produits concernés sont les steaks hachés pur bœuf de la gamme Carrefour Filière Qualité, vendus en paquets de deux avec un taux de matière grasse de 15%. Ces produits portent des informations erronées qui pourraient induire en erreur les consommateurs quant à la fraîcheur du produit.

Que faire si vous êtes concerné? #

Si vous avez acheté ce produit, la recommandation est claire : ne le consommez pas. La sécurité alimentaire étant une priorité, le magasin offre un remboursement complet à tous les clients qui rapporteront les produits concernés. Ce processus de rappel est essentiel pour éviter tout risque pour la santé.

Le remboursement est disponible jusqu’au 30 décembre 2024, en vous rendant dans n’importe quelle succursale Carrefour. Il est également possible de contacter le service client au numéro fourni pour toute question supplémentaire ou pour obtenir de l’aide concernant ce rappel.

La vigilance reste de mise #

Les rappels de produits ne sont pas rares et servent d’important rappel sur l’importance de vérifier régulièrement les informations sur les produits alimentaires. Les erreurs d’étiquetage, bien que généralement involontaires, peuvent avoir des conséquences sérieuses sur la santé.

En tant que consommateurs, il est essentiel de rester informés et attentifs aux avis de rappel. Cela contribue non seulement à votre propre sécurité, mais aide également les autorités et les entreprises à maintenir des normes élevées de sécurité alimentaire.

Produit : Steaks hachés pur bœuf 15% MG, 2x125g

Marque : Carrefour Filière Qualité

DLC erronée : 17/12/2024 (la correcte étant 13/12/2024)

Code-barres : 3245415285285

Lot : A00954/0557

Distributeur : Carrefour

Cette affaire souligne l’importance de la rigueur dans le suivi des normes de production et d’étiquetage. Pour les consommateurs, elle rappelle la nécessité d’être vigilant et informé. Pour toute question ou préoccupation, n’hésitez pas à contacter le service clientèle de Carrefour ou à visiter le site de Rappel Conso pour les mises à jour les plus récentes sur ce rappel et d’autres avis importants.

