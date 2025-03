Vous pourriez être verbalisé sur un parking de supermarché, et voici pourquoi vous devriez vous en soucier

Quand le shopping se transforme en contravention : la loi s’applique-t-elle aux parkings de supermarché ? #

Bien que privés, ces espaces sont accessibles au public, ce qui permet l’application du Code de la route, tout comme sur les routes classiques de France.

Une infraction, qu’elle soit un refus de priorité, un contresens ou même une conversation téléphonique au volant, peut donc vous coûter cher. Les règles sont claires et les sanctions similaires à celles que vous pourriez recevoir en conduisant sur une voie publique.

Les erreurs courantes qui pourraient vous coûter une amende #

Les infractions les plus fréquentes sur ces parkings incluent non seulement le refus de priorité et l’usage du téléphone au volant, mais aussi le non-port de la ceinture et le stationnement gênant. Chaque erreur peut entraîner des amendes substantielles et des retraits de points sur votre permis.

Ces règles peuvent sembler sévères, surtout dans un espace que beaucoup considèrent comme semi-privé, mais elles visent à garantir la sécurité de tous les utilisateurs du parking, y compris les piétons et les autres automobilistes.

Comment contester une amende reçue sur un parking de supermarché ? #

Si vous recevez une amende, sachez que vous avez des options. La contestation d’une contravention est possible et vous disposez de 45 jours pour le faire après réception de l’avis. La procédure inclut le retour d’un formulaire spécifique et la fourniture de preuves justifiant votre contestation.

Il est essentiel de se rappeler que même si les contrôles peuvent paraître moins fréquents sur ces parkings, les règles du Code de la route restent en vigueur. Ne sous-estimez pas l’importance de conduire prudemment et de respecter toutes les signalisations présentes.

Liste des infractions courantes sur les parkings :

Refus de priorité à droite

Utilisation du téléphone au volant

Non-port de la ceinture de sécurité

Stationnement gênant

En tant que conducteurs, il nous appartient de respecter les règles de conduite pour maintenir la sécurité de tous. Les parkings de supermarché ne sont pas une exception à cette règle. La prochaine fois que vous irez faire vos courses, gardez en tête que votre comportement sur le parking est tout aussi important que sur la route.