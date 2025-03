Attention propriétaires : un oubli de formulaire pourrait vous coûter 150€, êtes-vous concerné ?

Une nouvelle obligation fiscale pour les propriétaires #

Un formulaire spécifique devra être rempli pour recenser l’occupation des biens immobiliers. Oublier ou négliger cette formalité pourrait entraîner une amende de 150 euros. Ce changement vise à moderniser et optimiser la collecte des taxes locales.

Cette mesure touche une large palette de propriétaires, incluant ceux de résidences principales, secondaires, et même les biens en location. Les personnes morales telles que les SCI et les bailleurs sociaux sont également concernées. Les nus-propriétaires bénéficient, quant à eux, d’une exemption temporaire jusqu’à l’acquisition de la pleine propriété.

Quels biens sont affectés par cette mesure ? #

La portée de cette nouvelle règle est vaste, englobant non seulement les habitations classiques mais aussi d’autres types de propriétés telles que les parkings, garages, box et caves. Cette exhaustivité assure à l’administration fiscale une vision complète du patrimoine immobilier des contribuables, ce qui est crucial pour l’évaluation précise des taxes dues.

Chaque type de bien, qu’il soit résidentiel ou non, doit être déclaré. Cela permet au fisc de disposer des informations nécessaires pour calculer avec exactitude les taxes foncières, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la taxe sur les logements vacants.

Comment procéder à cette déclaration ? #

L’administration fiscale a simplifié le processus de déclaration en le rendant entièrement dématérialisé. Les propriétaires doivent se connecter à leur espace personnel sur le site des impôts pour remplir leur déclaration. La date limite est fixée au 30 juin 2025, ce qui donne du temps pour s’organiser et éviter les sanctions.

En cas de préférence pour le support papier, il est toujours possible de se procurer le formulaire auprès des services fiscaux. Il est crucial de respecter les délais et de s’assurer que toutes les informations fournies sont exactes pour éviter les pénalités.

Voici les étapes clés pour la déclaration en ligne :

Accéder à la section « Gérer mes biens immobiliers » sur impots.gouv.fr

Sélectionner l’onglet « Biens immobiliers »

Choisir l’option « Déclaration d’occupation »

Compléter les informations requises pour chaque bien

Cette nouvelle procédure représente une étape supplémentaire dans la gestion de vos biens immobiliers, mais elle est essentielle pour garantir une taxation juste et précise. Il est donc impératif de ne pas la négliger et de se conformer aux exigences pour éviter des coûts inattendus. Restez vigilants et assurez-vous de remplir toutes les conditions requises pour cette nouvelle obligation fiscale.