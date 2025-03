Préparer les fêtes de fin d’année sans tracas : cinq risques à surveiller pour une saison sereine

Attention aux incendies domestiques #

Avec l’augmentation de l’utilisation des appareils électriques et des décorations lumineuses, les risques de court-circuit et de surchauffe sont plus élevés. Il est crucial de vérifier régulièrement l’état des fils et des prises pour éviter tout danger.

Placer des détecteurs de fumée dans les zones clés de votre maison peut également vous offrir une protection supplémentaire. Assurez-vous que ces dispositifs sont fonctionnels et testez-les régulièrement. De même, ne laissez jamais les bougies allumées sans surveillance, surtout à proximité de matériaux inflammables.

Le danger du monoxyde de carbone #

Le chauffage est essentiel durant l’hiver, mais il peut s’avérer dangereux si les appareils ne sont pas correctement entretenus. Le monoxyde de carbone, un gaz toxique et inodore, peut s’échapper de chauffages défectueux ou mal installés. Assurer une ventilation adéquate et faire inspecter vos appareils de chauffage par un professionnel sont des étapes essentielles pour prévenir les risques.

À lire Vos grands-parents en Ehpad méritent le meilleur : découvrez 20 idées de cadeaux qui raviront leur cœur et égayeront leur quotidien

Si vous utilisez des chauffages d’appoint, veillez à ne pas les laisser fonctionner toute la nuit ou en votre absence. Il est aussi recommandé d’installer un détecteur de monoxyde de carbone pour alerter de toute présence anormale de ce gaz dans votre domicile.

Prudence avec les décorations de noël #

Les décorations sont indispensables pour créer une ambiance festive, mais elles peuvent aussi présenter des risques. Les guirlandes électriques doivent être conformes aux normes de sécurité et bien entretenues pour éviter les courts-circuits. Vérifiez toujours que les décorations extérieures sont adaptées à une utilisation en extérieur et résistantes aux intempéries.

Concernant le sapin, assurez-vous qu’il est stable et éloigné de toute source de chaleur comme les radiateurs ou les cheminées. Les ornements fragiles ou cassants devraient être placés hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter accidents et blessures.

Ne surchargez pas les prises électriques avec les décorations lumineuses.

Inspectez les fils des guirlandes pour détecter toute usure ou dommage.

Choisissez des décorations non inflammables ou résistant au feu.

Les risques liés aux huîtres et autres fruits de mer #

Les huîtres sont souvent au menu des repas de fête, mais leur manipulation nécessite attention et précaution. Utilisez toujours un couteau adapté pour ouvrir les huîtres et protégez vos mains avec un gant de cuisine ou une serviette épaisse pour éviter les coupures.

À lire Comment rendre les fêtes des grands-parents en Ehpad inoubliables avec des cadeaux adaptés et touchants

Il est également important de vérifier la fraîcheur des huîtres avant de les consommer. Les produits de la mer périmés ou mal conservés peuvent causer des intoxications alimentaires. Assurez-vous que vos huîtres sont bien réfrigérées et consommées rapidement après l’achat.

Attention aux petits objets et jouets #

Pendant les fêtes, les enfants reçoivent souvent des jouets en cadeau, certains pouvant inclure de petites pièces ou des piles boutons. Ces petits éléments représentent un risque d’ingestion et peuvent être très dangereux pour les jeunes enfants. Vérifiez que les jouets respectent les normes de sécurité et que les compartiments à piles sont sécurisés.

Il est également sage de surveiller les enfants lorsqu’ils jouent avec de nouveaux jouets et de lire attentivement les avertissements et instructions fournis. Cela peut contribuer grandement à prévenir les accidents et à garantir que les fêtes de fin d’année se déroulent sans encombre.