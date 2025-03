Un automobiliste flashé à 255 km/h s’échappe de l’amende grâce à une astuce légale surprenante

Imaginez rouler sur l'autoroute et soudainement, votre voiture est flashée à une vitesse hallucinante de 255 km/h, une allure où chaque seconde compte.

Une vitesse foudroyante et ses conséquences évitées #

C’est ce qui est arrivé à un automobiliste en Italie, précisément sur l’A26 près de Sillavengo, où la limite est normalement de 130 km/h.

L’incident aurait normalement entraîné une amende salée de 845 euros et une suspension de permis pour un an. Toutefois, le sort de cet automobiliste a pris une tournure inattendue grâce à l’intervention judicieuse de son avocat.

Le rôle crucial d’une faille technique #

L’automobiliste a été sauvé de ces sanctions par une subtilité technique concernant l’appareil de mesure de vitesse. Le radar, un modèle Trucam, bien qu’approuvé, n’était pas homologué pour mesurer des vitesses aussi élevées. Cette distinction a été cruciale pour la suite des événements.

À lire Vos grands-parents en Ehpad méritent le meilleur : découvrez 20 idées de cadeaux qui raviront leur cœur et égayeront leur quotidien

Grâce à cette particularité, l’avocat a pu argumenter efficacement contre la validité de l’infraction. La préfecture de Novara a finalement annulé l’amende et la suspension, permettant à l’automobiliste de récupérer son permis sans pénalité financière.

Implications légales et réglementaires #

Cette histoire met en lumière l’importance de la conformité des équipements de mesure utilisés par les autorités. Il est crucial que chaque dispositif soit non seulement approuvé mais aussi homologué spécifiquement pour les situations où il est employé.

Les implications de ce cas ne se limitent pas à un simple événement isolé. Elles questionnent l’efficacité des outils de surveillance routière et la nécessité d’une réglementation rigoureuse pour garantir leur fiabilité en toutes circonstances.

Voici quelques exemples similaires où la technicité a joué un rôle clé :

À lire Comment rendre les fêtes des grands-parents en Ehpad inoubliables avec des cadeaux adaptés et touchants

Sur l’A4 en France, un conducteur a été flashé à la même vitesse, et son sort dépend encore des arguments techniques que son avocat pourrait présenter.

En Seine-Maritime, un cas similaire a vu un automobiliste être relaxé après que des défauts dans la documentation technique du radar soient mis en lumière par la défense.

Chaque cas comme celui-ci rappelle aux automobilistes l’importance de connaître leurs droits et les détails techniques qui peuvent influencer l’issue de leur contravention. Cela montre aussi l’importance cruciale de la technologie et de la loi dans la régulation de la sécurité routière, et comment leur interaction peut parfois tourner à l’avantage inattendu de l’automobiliste.