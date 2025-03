Vous envisagez une assurance-vie en 2025 ? Voici les contrats à éviter pour protéger votre épargne

En 2025, le choix de votre assurance-vie devra être plus prudent que jamais.

Comprendre les risques de certains contrats d’assurance-vie #

Certains contrats, malgré leur popularité, pourraient en réalité compromettre vos économies plutôt que de les fructifier. Avec des frais élevés et des rendements décevants, ils nécessitent une évaluation rigoureuse.

L’assurance-vie est souvent présentée comme un pilier de la sécurité financière, surtout pour la retraite. Toutefois, tous les contrats ne se valent pas. Il est crucial de distinguer ceux qui pourraient éroder votre capital au lieu de le faire croître.

Les contrats à éviter absolument en 2025 #

Les grandes banques traditionnelles, malgré leur réputation, offrent souvent des assurances-vie avec des frais de versement élevés, comme 4 % chez certaines marques reconnues. Ces frais peuvent diminuer significativement les bénéfices que vous pourriez tirer de votre investissement initial.

À lire Vos grands-parents en Ehpad méritent le meilleur : découvrez 20 idées de cadeaux qui raviront leur cœur et égayeront leur quotidien

Par ailleurs, certaines assurances-vie proposées par des banques privées ou des compagnies d’assurance renommées peuvent aussi être désavantageuses. Ces produits, bien que haut de gamme, incluent souvent des frais de gestion supérieurs à 1 %, ce qui peut grignoter vos rendements annuels.

Orienter votre choix vers des contrats plus avantageux #

Même en 2025, il existe des alternatives plus bénéfiques pour vos investissements en assurance-vie. Les plateformes en ligne, par exemple, offrent des contrats avec des frais de gestion nettement inférieurs, souvent en dessous de 0,6 %, et parfois sans aucun frais de versement.

Les contrats diversifiés, qui incluent une variété d’actifs, peuvent également être une option judicieuse. Ils permettent de répartir les risques tout en offrant une opportunité de croissance plus stable, grâce à une combinaison de fonds en euros et d’unités de compte.

Voici une liste des points clés à surveiller avant de souscrire à une assurance-vie en 2025 :

À lire Comment rendre les fêtes des grands-parents en Ehpad inoubliables avec des cadeaux adaptés et touchants

Évitez les contrats avec des frais de versement élevés.

Méfiez-vous des frais de gestion qui dépassent 1 %.

Optez pour des plateformes en ligne offrant transparence et frais réduits.

Considérez les contrats diversifiés pour une meilleure gestion des risques.

Utilisez des comparateurs en ligne pour choisir le meilleur contrat.

En somme, choisir la bonne assurance-vie en 2025 nécessite de bien comprendre les frais associés et les rendements potentiels. Les contrats à éviter sont souvent ceux qui semblent trop coûteux par rapport aux bénéfices qu’ils peuvent réellement apporter. En vous informant et en comparant attentivement, vous pouvez sécuriser et maximiser votre épargne pour l’avenir.