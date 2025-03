Alerte aux propriétaires d’animaux : votre fidèle compagnon est-il en danger à cause de ces croquettes ?

Récemment, un rappel massif de croquettes pour chiens et chats a été déclenché à travers la France.

Une menace silencieuse dans la gamelle de votre animal #

Plusieurs marques de renom ont été contraintes de retirer des lots de leurs produits de la vente, suite à la découverte de salmonelles, une bactérie dangereuse qui peut affecter tant les animaux que leurs propriétaires.

Cette situation alarmante soulève des inquiétudes sur la sécurité des aliments destinés à nos compagnons à quatre pattes. Les produits concernés, disponibles dans les grandes surfaces et chez divers distributeurs, incluent des références populaires, susceptibles de se trouver dans de nombreux foyers français.

Comment repérer les produits dangereux ? #

Le site gouvernemental Rappel Conso joue un rôle crucial en listant les produits rappelés. Il est important de vérifier si vous possédez chez vous des croquettes des marques CANAILLOU, Orlando ou TOP BUDGET. Les références spécifiques, souvent indiquées sur les paquets, peuvent vous aider à identifier les lots concernés.

Les symptômes d’une infection à salmonelle chez les animaux incluent la diarrhée, les vomissements et la fièvre. Si votre chien ou votre chat présente de tels symptômes, il est conseillé de contacter immédiatement un vétérinaire et de mentionner la possibilité d’une exposition aux croquettes contaminées.

Mesures à prendre pour protéger votre animal #

En cas de possession de produits affectés, il est impératif de cesser immédiatement de les utiliser. Les supermarchés et points de vente spécifiques offrent un remboursement. Il est également conseillé de se laver les mains après avoir manipulé les produits concernés pour éviter toute contamination croisée.

La liste complète des produits, les dates de durabilité minimale et les numéros de lots sont disponibles sur les sites officiels et dans les points de vente. Cette vigilance est cruciale pour prévenir d’autres cas d’infections, protégeant ainsi la santé de nos animaux et la nôtre.

Ne plus utiliser les croquettes concernées.

Rapporter les produits aux points de vente pour remboursement.

Consulter un vétérinaire si votre animal montre des signes de maladie.

Maintenir une hygiène stricte après manipulation des produits rappelés.

La sécurité de nos animaux domestiques est primordiale. Ce rappel sert de rappel poignant que la vigilance est essentielle, même avec des produits de tous les jours comme les croquettes pour chiens et chats. Gardez un œil sur les mises à jour des autorités sanitaires et n’hésitez pas à partager cette information pour aider d’autres propriétaires d’animaux à protéger leurs fidèles compagnons.

