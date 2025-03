Alerte santé : vos animaux sont-ils en danger ? Rappel urgent de croquettes pour chiens et chats en France

La nouvelle a de quoi inquiéter tous les propriétaires d'animaux de compagnie : plusieurs lots de croquettes pour chiens et chats, disponibles en grandes surfaces, ont été retirés du marché français.

Un rappel massif pour protéger vos animaux #

La raison ? Une contamination par des salmonelles, des bactéries dangereuses non seulement pour nos amis à quatre pattes, mais également pour les humains qui les manipulent.

Cette mesure de précaution concerne des produits distribués nationalement, avec des marques populaires comme Canaillou et Orlando. Les consommateurs sont invités à ne plus utiliser les produits concernés et à les rapporter au point de vente pour un remboursement complet.

Comprendre le risque de salmonelles #

Les salmonelles sont des agents pathogènes qui peuvent causer la salmonellose, une infection bactérienne qui affecte l’intestin. Les symptômes incluent généralement diarrhée, fièvre et vomissements, et peuvent être particulièrement sévères chez les jeunes enfants, les personnes âgées, et ceux avec un système immunitaire affaibli.

À lire Alerte santé : que faire si vous avez récemment acheté du foie gras Delpeyrat ? Informations et conseils

Pour les animaux, l’ingestion de nourriture contaminée peut entraîner des symptômes similaires. Il est crucial de surveiller la santé de votre animal et de consulter un vétérinaire si des symptômes apparaissent après la consommation des produits rappelés.

Comment réagir face au rappel ? #

La première étape est de vérifier si vous possédez des produits concernés par le rappel. Les références précises des lots contaminés sont disponibles sur le site de Rappel Conso et chez les distributeurs comme Intermarché et Lidl. Si vous détenez l’un de ces produits, il est recommandé de cesser immédiatement son utilisation et de le rapporter là où il a été acheté.

Ensuite, il est conseillé de nettoyer tous les contenants et surfaces qui ont pu être en contact avec les croquettes contaminées. Lavez-vous soigneusement les mains après avoir manipulé des croquettes et surtout avant de manger ou de toucher à d’autres aliments.

Ne plus utiliser les produits concernés

Rapporter les produits pour remboursement

Consulter un vétérinaire en cas de symptômes chez votre animal

La santé de vos animaux et la vôtre peuvent être affectées par ces produits contaminés. Prendre des mesures immédiates est essentiel pour prévenir d’éventuelles complications. Restez vigilant et informé grâce aux mises à jour des autorités sanitaires et des fabricants impliqués dans ce rappel.

À lire Comment la « loi spéciale » pourrait remodeler vos finances et votre assiette en 2025