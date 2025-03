Attention, automobilistes : découvrez les marques de voitures à éviter en Europe selon les dernières enquêtes

Fiabilité des voitures : les marques européennes à la traîne #

L’étude, basée sur les témoignages de 30 000 conducteurs, a évalué les véhicules produits entre 2011 et début 2023.

Les marques européennes semblent particulièrement touchées par ce rapport, avec des problèmes allant des défaillances moteur aux soucis électriques, affectant la confiance des consommateurs et augmentant les coûts de maintenance.

Les constructeurs en question : détails et déboires #

En bas de l’échelle, on trouve Land Rover, avec une note décevante de 4,8 sur 10. Malgré son image de marque premium, les propriétaires de Land Rover rapportent des pannes fréquentes et coûteuses, principalement en raison de défaillances moteur et de problèmes électriques. Ces défauts récurrents ternissent l’image de robustesse que tente de projeter la marque.

Juste au-dessus, Opel, une marque traditionnellement associée à la fiabilité allemande, se retrouve également en difficulté avec une note de 6,5. Les problèmes fréquents avec les systèmes électroniques et les défaillances moteur sont des points noirs pour Opel, qui peine à maintenir la confiance de ses utilisateurs malgré des efforts pour améliorer la qualité.

La perception de la fiabilité et son impact sur le choix du consommateur #

Les marques françaises Citroën et Peugeot ne sont pas en reste dans ce bas de tableau avec une note de 7,0. Les problèmes fréquents de moteur, notamment les pannes de turbocompresseurs et les défaillances de système d’injection, ainsi que les soucis de freinage, préoccupent les propriétaires. Ces défauts mécaniques influencent négativement la réputation de fiabilité de ces marques.

Le rapport souligne combien la fiabilité est cruciale pour les consommateurs européens. Les marques qui échouent à fournir des véhicules fiables voient leur image et leur marché potentiel se détériorer rapidement, poussant ainsi les consommateurs vers des alternatives plus sûres et éprouvées.

En résumé, voici les marques à surveiller selon l’étude :

Land Rover : problèmes de moteur, pannes électriques, coûts de réparation élevés.

Opel : défaillances des systèmes électroniques, problèmes moteur.

Citroën et Peugeot : pannes de turbocompresseur, problèmes de freinage.

Cet aperçu des marques de voitures les moins fiables en Europe devrait servir de guide précieux pour les futurs acheteurs de véhicules, leur permettant d’éviter des choix qui pourraient s’avérer coûteux et problématiques à long terme.