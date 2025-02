Attention automobilistes : découvrez les marques de voitures à éviter en Europe selon les dernières études

Les marques à la traîne en terme de fiabilité #

En effet, cette étude basée sur les témoignages de 30 000 automobilistes révèle les difficultés rencontrées avec des véhicules fabriqués entre 2011 et début 2023.

Les résultats indiquent que des marques prestigieuses se retrouvent malheureusement en bas de l’échelle de fiabilité. Land Rover, par exemple, se distingue par des problèmes de moteur et des pannes électriques, ce qui a entraîné une note décevante de 4,8 sur 10.

Problèmes récurrents et coûts de réparation #

Les propriétaires de Land Rover ne sont pas les seuls affectés. Opel et les marques françaises Citroën et Peugeot figurent également parmi les moins fiables. Les utilisateurs d’Opel font face à des soucis fréquents avec les systèmes électroniques et des défaillances mécaniques. Citroën et Peugeot ne sont pas en reste avec des problèmes de turbocompresseurs et des défaillances de systèmes d’injection, entraînant des coûts de réparation élevés.

À lire Laissez votre machine à laver tourner seule en sortant ? Découvrez les risques cachés et comment les éviter

Ces défauts non seulement affectent la performance des véhicules mais nuisent également à la réputation des marques concernées. Les consommateurs, confrontés à des réparations fréquentes et coûteuses, perdent confiance, ce qui peut à long terme impacter les ventes de ces constructeurs.

Le contexte de l’étude et sa portée #

L’étude de l’association néerlandaise Consumentenbond jette un éclairage sur les performances des marques automobiles en Europe, soulignant l’importance cruciale de la fiabilité pour les consommateurs. Ceux-ci, en effet, s’attendent à acquérir des véhicules non seulement sûrs mais également économiques à l’usage.

En parallèle, les résultats montrent que les marques asiatiques, notamment Lexus, continuent de dominer le classement en termes de fiabilité. Lexus, avec une note impressionnante de 9,6 sur 10, se positionne comme la marque la plus fiable selon cette étude.

Land Rover avec des problèmes de moteur et pannes électriques.

Opel confrontée à des défaillances électroniques et mécaniques.

Citroën et Peugeot avec des problèmes de turbocompresseurs et d’injection.

Cette enquête met en lumière les défis auxquels sont confrontés certains constructeurs européens pour maintenir la confiance de leurs clients. La fiabilité reste un critère déterminant pour les automobilistes qui souhaitent investir dans un véhicule durable et économique. Les marques citées devront donc redoubler d’efforts pour améliorer leurs standards de qualité et reconquérir le cœur des consommateurs européens.

À lire Attention, automobilistes : découvrez quelles marques de voitures éviter en Europe selon les dernières enquêtes