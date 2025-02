Attention, automobilistes : découvrez quelles marques de voitures éviter en Europe selon les dernières enquêtes

La fiabilité en question : quelles marques éviter ? #

Cette étude, basée sur les témoignages de 30 000 automobilistes, a évalué la fiabilité des véhicules fabriqués entre 2011 et début 2023.

Les résultats ont classé les marques automobiles sur une échelle de 0 à 10, où la meilleure note atteignait 9,6 et la pire tombait à 4,8. Ces notes reflètent les expériences directes des utilisateurs, mettant en lumière les marques les moins fiables et celles qui nécessitent des réparations fréquentes et coûteuses.

Les marques à la traîne sur le marché européen #

Land Rover, malgré son image de marque haut de gamme comme le Range Rover Velar, se retrouve en dernière position avec la note décevante de 4,8/10. Les propriétaires ont signalé des pannes moteur, des problèmes électriques et des soucis de transmission, soulevant des questions sur sa réputation de fiabilité.

Juste au-dessus, Opel reçoit une note de 6,5/10, une performance médiocre pour une marque allemande. Les utilisateurs ont rencontré des problèmes fréquents avec les systèmes électroniques, ainsi que des défaillances moteur et de suspension, érodant la confiance des consommateurs envers la marque.

Les constructeurs français sous les projecteurs #

Citroën et Peugeot, deux géants de l’industrie automobile française, ne sont pas en reste avec une note de 7,0/10. Les deux marques ont été critiquées pour des problèmes de moteur, des pannes de turbocompresseurs et des défaillances du système d’injection, impactant significativement la performance de leurs véhicules.

En plus des problèmes mécaniques, Peugeot a souffert de dysfonctionnements dans les systèmes de freinage et un taux élevé de vols de véhicules, mettant en lumière des faiblesses potentielles dans leurs systèmes de sécurité.

Land Rover: Pannes moteur, problèmes électriques, faible fiabilité.

Opel: Systèmes électroniques défectueux, défaillances moteur.

Citroën et Peugeot: Problèmes de turbocompresseurs, défaillances d’injection, soucis de freinage.

Cette enquête souligne l’importance croissante de la fiabilité dans le choix des consommateurs européens pour une marque de voiture. Les constructeurs doivent donc redoubler d’efforts pour améliorer la qualité et la sécurité de leurs véhicules afin de maintenir la confiance des automobilistes et garantir leur sécurité sur les routes.

