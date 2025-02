Découvrez comment une simple action bimensuelle peut doubler la longévité de votre lave-vaisselle

Un geste simple pour une efficacité prolongée #

L’UFC-Que Choisir insiste sur la nécessité de nettoyer une composante spécifique de l’appareil, une pratique à adopter deux fois par mois. Ce geste peut paraître anodin, mais son impact est considérable sur la performance et la durabilité de votre machine.

La pièce en question est le filtre du lave-vaisselle. Ce dernier joue un rôle essentiel en captant les restes alimentaires et les graisses, empêchant ainsi ces débris de bloquer les systèmes internes de l’appareil. Un filtre propre assure une meilleure hygiène et optimise le fonctionnement de la machine.

Comment procéder au nettoyage du filtre ? #

Commencez par retirer le filtre, puis éliminez les résidus visibles. Lavez-le sous l’eau chaude, en utilisant du liquide vaisselle pour dégraisser efficacement. Pour les saletés plus tenaces, une brosse peut être nécessaire afin de désincruster les particules coincées.

Une autre astuce consiste à utiliser du vinaigre blanc ou du bicarbonate de soude. Après avoir rincé le filtre à l’eau claire, laissez-le tremper dans une solution de vinaigre ou de bicarbonate dilué, puis rincez à nouveau et séchez bien avant de le remettre en place.

Autres conseils pour maintenir la performance de votre lave-vaisselle #

Outre le nettoyage du filtre, il est recommandé de nettoyer régulièrement les bras de lavage et les joints de la porte. Les bras de lavage doivent être exempts de dépôts pour permettre une distribution efficace de l’eau, tandis que des joints propres préviennent les fuites et les moisissures.

Il est également sage de vérifier périodiquement que les orifices de distribution d’eau dans les bras de lavage ne sont pas obstrués. Une petite aiguille peut être utilisée pour déloger les débris accumulés et assurer un flux d’eau constant et efficace lors des cycles de lavage.

En suivant ces conseils simples, vous pouvez non seulement prolonger la durée de vie de votre lave-vaisselle, mais aussi améliorer ses performances et sa fiabilité. N’oubliez pas que prendre soin de vos appareils ménagers est un investissement dans la durabilité et l’efficacité de votre foyer.

