Découvrez les trésors cachés dans les galettes des rois : votre boulangerie locale participe-t-elle à cette aventure gourmande ?

Une révolution culinaire pour l’épiphanie 2025 #

En partenariat avec le Comptoir national de l’or, elles lancent un jeu-concours où les galettes des rois pourraient renfermer de véritables lingots d’or !

Ces petits trésors, pesant 5 grammes et valant entre 440 et 460 euros, sont une belle motivation pour participer. Il suffit d’acheter une galette dans l’une des boulangeries sélectionnées, de scanner le QR code inclus, et de s’inscrire avant la fin janvier 2025 pour tenter sa chance.

Des surprises scintillantes dans vos pâtisseries traditionnelles #

Certaines boulangeries vont plus loin en intégrant des fèves spéciales marquées « C’est gagné » pour offrir instantanément des cadeaux précieux aux consommateurs. Cette touche de magie transforme la dégustation de la galette en une chasse au trésor excitante et pleine de promesses.

Imaginez la joie de découvrir non seulement une délicieuse pâtisserie mais aussi un cadeau inattendu qui pourrait être un diamant ou un lingot d’or. Chaque bouchée peut désormais être synonyme de surprise et d’émerveillement, rendant cette tradition encore plus spéciale.

Comment identifier les boulangeries participantes ? #

Si l’aventure vous tente, vérifiez si votre boulangerie habituelle fait partie des 43 établissements participants à ce jeu-concours. Les informations sont généralement disponibles directement en boutique, ou sur les réseaux sociaux et sites web des boulangeries.

Ne manquez pas cette opportunité unique de faire de l’achat de votre galette des rois une expérience mémorable. Que vous préfériez la frangipane, la brioche ou encore la version feuilletée, votre galette pourrait bien vous réserver une belle surprise.

Achetez votre galette des rois chez un boulanger participant.

Scannez le QR code fourni.

Inscrivez-vous pour le tirage avant le 31 janvier 2025.

Pourquoi cette initiative captive-t-elle autant ? #

Recevoir un cadeau en savourant une galette des rois n’est pas commun. Cette initiative séduit par la valeur des prix offerts et par l’élément de surprise qu’elle introduit dans une tradition bien ancrée dans le cœur des Français.

En outre, elle démontre comment les traditions culinaires peuvent évoluer avec le temps, en intégrant des éléments modernes comme le QR code, tout en conservant leur charme et leur importance culturelle.

Les impacts positifs pour les boulangers #

En participant à cette innovation, les boulangeries ne stimulent pas uniquement leurs ventes durant la période festive, mais elles renforcent également leur image de marque. Elles montrent qu’elles peuvent rester traditionnelles tout en s’adaptant aux nouvelles attentes des consommateurs.

Cette démarche permet aux boulangeries de devenir des points de rencontre essentiels dans leur communauté, offrant bien plus que de simples produits : une véritable expérience enrichissante et joyeuse.