Découvrez si votre boulangerie locale transforme la galette des rois en un coffre au trésor ce janvier !

Le jeu-concours transformant l’Épiphanie en une aventure #

Imaginez mordre dans votre part de galette et y découvrir un lingot d’or ! C’est ce que proposent 43 boulangeries en France, en partenariat avec le Comptoir national de l’or pour l’Épiphanie 2025.

En achetant votre galette dans l’une de ces boulangeries sélectionnées, vous obtenez un QR code à scanner. L’inscription au concours doit être faite avant le 31 janvier 2025, avec les gagnants annoncés en février. Quelle meilleure façon de prolonger la magie des fêtes ?

Une surprise scintillante dans les galettes des Pyrénées-Orientales #

Dans le sud de la France, les surprises se font encore plus brillantes. À Cabestany et à Saint-Estève, deux boulangeries ont décidé d’élever le niveau en cachant des diamants d’une valeur de 850 euros dans leurs galettes et royaumes. Ce coup d’éclat souligne non seulement leur créativité mais aussi leur engagement envers les traditions locales.

Si la fève que vous découvrez porte l’inscription « C’est gagné », vous repartirez non seulement avec un sourire, mais peut-être aussi avec un diamant. Une manière élégante et excitante de commencer la nouvelle année, garantissant que votre galette soit bien plus qu’un simple dessert.

Comment participer à cette chance unique ? #

Vérifier si votre boulangerie habituelle fait partie des 43 heureuses élues peut se faire en quelques pas simples. Une visite à la boulangerie, ou une rapide consultation de leurs réseaux sociaux ou site web, pourrait vous révéler si vous pouvez prétendre à ces fabuleux prix en achetant une galette chez eux.

Chaque achat devient ainsi une opportunité de remporter un prix exceptionnel. Que vous préfériez la frangipane, la brioche ou la version feuilletée, l’Épiphanie de cette année promet d’être mémorable.

Acheter une galette des rois chez un participant

Scanner le QR code inclus

S’inscrire en ligne avant la fin janvier

Pourquoi cette initiative captivera votre attention ? #

L’idée de trouver un trésor en partageant une galette des rois est intriguante. Ce jeu-concours apporte une dimension de surprise et d’aventure à une tradition déjà chérie. La valeur des prix, que ce soit un lingot d’or ou un diamant, ajoute à l’excitation.

De plus, cette initiative montre l’adaptabilité des traditions culinaires qui s’harmonisent avec l’innovation. Les boulangeries participantes ne se contentent pas de vendre, elles créent une expérience enrichissante pour le consommateur, transformant chaque achat en un moment potentiellement monumental.

Quels sont les bénéfices pour les boulangeries participants ? #

En adoptant cette approche innovante, les boulangeries ne boostent pas uniquement leurs ventes de saison, elles renforcent également leur image de marque. Elles démontrent leur capacité à innover tout en restant fidèles à l’artisanat traditionnel, attirant ainsi une clientèle curieuse et avide de nouveautés.

En participant à de tels projets, ces établissements deviennent des points de rencontre essentiels dans la communauté, offrant bien plus que de simples produits : ils offrent des expériences uniques qui enrichissent la vie locale.