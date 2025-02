Choc pour les amateurs de déco : jusqu’à 50 magasins Maisons du Monde pourraient fermer leurs portes d’ici 2026

Maisons du Monde, connue pour ses meubles et décorations prisés, traverse une période critique.

Une réorganisation majeure en réponse à la crise #

En effet, l’enseigne prévoit de fermer ou relocaliser entre 40 et 50 de ses 340 magasins d’ici 2026. Cette démarche drastique est une réponse à la baisse de 74 % de son bénéfice net en 2023, s’établissant à seulement 8,8 millions d’euros.

La crise économique actuelle, marquée par des incertitudes géopolitiques et une inflation accrue, a durement frappé le secteur du retail, affectant profondément la confiance des consommateurs. Avec environ 55 % de son activité concentrée en France, Maisons du Monde ressent intensément les effets de cette conjoncture.

Stratégies envisagées pour une relance économique #

Face à ces défis financiers, Maisons du Monde est contrainte d’adopter plusieurs stratégies pour stabiliser sa situation. L’enseigne envisage notamment la renégociation des loyers, la cession de magasins sous-performants à des affiliés, et le déplacement de certains établissements vers des zones plus rentables.

Malgré ces efforts, la fermeture de certains points de vente semble inévitable. Cependant, la marque assure que ces fermetures resteront marginales, bien que l’inquiétude monte parmi les employés et les clients fidèles, rappelant les difficultés rencontrées par d’autres enseignes du secteur telles que Casa.

Conséquences humaines et alternatives pour la survie #

Les implications de ces fermetures ne sont pas uniquement financières mais aussi humaines. Les employés des magasins affectés risquent le licenciement, bien que des mesures telles que le reclassement ou la formation pour une reconversion professionnelle soient envisagées. Pour les clients, cela signifie l’adaptation à de nouveaux points de vente ou la recherche d’alternatives, ce qui pourrait diminuer encore davantage la fidélité à la marque.

En dépit de ces turbulences, Maisons du Monde tente de garder le cap. L’entreprise continue d’ouvrir de nouveaux magasins dans l’espoir de compenser les pertes ailleurs. Chaque décision prise est un pas vers la stabilisation, même si la route à parcourir est encore longue et pleine d’incertitudes.

Renégociation des loyers pour les magasins peu rentables

Cession des magasins sous-performants

Repositionnement des magasins dans des zones plus rentables

À travers ces mesures, Maisons du Monde espère non seulement surmonter les défis actuels mais aussi poser les bases d’une structure économique plus flexible et résiliente pour l’avenir.

