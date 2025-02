Tout savoir sur les nouvelles marges d’erreur des radars pour 2025 : évitez les amendes plus facilement

Les radars fixes évoluent : moins de pénalités pour les petits excès #

Pour les vitesses inférieures à 100 km/h, une tolérance de 7 km/h sera appliquée. Ainsi, un véhicule flashé à 98 km/h sera enregistré à 91 km/h, permettant une certaine flexibilité pour les conducteurs respectueux des limites.

Pour les vitesses excédant 100 km/h, la tolérance sera de 7 %. Par exemple, une vitesse mesurée à 118 km/h sera ajustée à 110,7 km/h. Cette modification vise à garantir une justice plus équitable sans encourager les excès de vitesse.

Les radars mobiles s’adaptent à leur environnement #

Les radars mobiles, souvent critiqués pour leur manque de précision, bénéficieront désormais d’une marge d’erreur plus large. Pour les vitesses jusqu’à 100 km/h, la tolérance sera de 12 km/h. Par conséquent, une vitesse affichée de 93 km/h sera corrigée à 81 km/h, réduisant le risque de sanction pour de faibles dépassements.

Les vitesses supérieures à 100 km/h verront une marge de 12 %. Une vitesse initiale de 125 km/h sera ainsi réduite à 110 km/h. Ces ajustements prennent en compte les variations des conditions de mesure, notamment les mouvements et les angles différents des radars mobiles.

Une sécurité routière toujours prioritaire #

Malgré ces nouvelles marges d’erreur, le but principal reste de promouvoir une conduite sécuritaire. En 2023, les accidents de la route en France ont causé 3 398 décès, un chiffre alarmant qui souligne l’importance de respecter scrupuleusement les limitations de vitesse.

Ces ajustements sont conçus pour augmenter la précision des mesures et la justesse des sanctions sans compromettre la sécurité. Chaque conducteur doit prendre conscience que respecter les vitesses autorisées est essentiel pour sauver des vies.

Voici quelques conseils pratiques pour éviter les mauvaises surprises sur la route :

Respectez toujours les limitations de vitesse affichées.

Utilisez un GPS ou une application de navigation pour connaître les limitations locales en temps réel.

Anticipez les zones potentiellement dangereuses, comme les abords des écoles ou des zones piétonnes.

Maintenez une attention soutenue, même sur des routes familières.

Adaptez votre vitesse en fonction des conditions météorologiques.

En résumé, les changements apportés aux marges d’erreur des radars en 2025 visent à améliorer la précision et l’équité des contrôles de vitesse. Cependant, il est crucial de continuer à conduire prudemment et de respecter les règles de la route pour contribuer à la sécurité de tous. En suivant ces conseils et en comprenant les ajustements des radars, chaque conducteur peut jouer un rôle actif dans la réduction des accidents et la sauvegarde des vies sur nos routes.