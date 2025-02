Vous risquez moins d’amendes en 2025 : découvrez pourquoi les marges d’erreur des radars vont changer

À partir de 2025, le système de contrôle de vitesse par radar en France subira des modifications significatives, avec des ajustements des marges d'erreur pour les radars mobiles et fixes.

Introduction aux nouvelles marges d’erreur pour 2025 #

Ces changements sont conçus pour améliorer l’équité du système de contrôle de vitesse en tenant compte des différences technologiques entre les deux types de radars.

Ces ajustements sont une réponse aux critiques souvent adressées au manque de souplesse et à l’inadaptation des marges antérieures face aux réalités technologiques et routières.

Précisions sur les radars fixes : des ajustements notables #

Les radars fixes, connus pour leur précision due à leur installation permanente, auront désormais une marge d’erreur de 7 km/h pour les vitesses jusqu’à 100 km/h. Au-delà de cette vitesse, la marge d’erreur s’établira à 7 %. Par exemple, un véhicule mesuré à 105 km/h sera enregistré avec une vitesse corrigée à 97,65 km/h.

Ces modifications permettront de réduire les sanctions pour des dépassements de vitesse minimes, ce qui pourrait conduire à une diminution du nombre d’amendes injustifiées, renforçant ainsi l’équité du système.

Radars mobiles : générosité accrue pour compenser les imprécisions #

Les radars mobiles, qui pâtissent d’une précision moindre en raison de leur nature non fixe, bénéficieront d’une marge d’erreur élargie. Pour les vitesses inférieures à 100 km/h, la marge sera de 12 km/h. Cela signifie que pour une vitesse mesurée à 92 km/h, la vitesse retenue sera de 80 km/h, ce qui laisse une plus grande tolérance.

Les vitesses au-delà de 100 km/h verront appliquer une marge d’erreur de 12 %. Ainsi, une vitesse initiale de 130 km/h sera ramenée à 114,4 km/h. Ces ajustements tiennent compte des conditions variables qui peuvent affecter les mesures des radars mobiles.

Conserver la sécurité routière comme priorité #

Il est primordial de rappeler que ces changements dans les marges d’erreur ne doivent en aucun cas être perçus comme une invitation à transgresser les limites de vitesse. L’objectif principal reste d’assurer la sécurité de tous les usagers de la route.

En 2023, les routes de France ont été le théâtre de nombreux drames, avec 3 398 personnes ayant perdu la vie dans divers accidents. Ces nouveaux ajustements des marges d’erreur des radars visent à renforcer à la fois la justice et la sécurité sur les routes.

Respectez toujours les limitations de vitesse affichées.

Utilisez des aides à la navigation pour rester informé des limites de vitesse locales.

Anticipez les zones à risque, notamment près des écoles et des zones piétonnes.

Restez vigilant et adaptatif, même sur des routes familières.

Ralentissez par mauvais temps pour compenser les distances de freinage allongées.

En conclusion, les ajustements prévus pour 2025 sont une avancée vers une plus grande précision dans la mesure de la vitesse et une amélioration de la justice dans les sanctions. Chaque conducteur a un rôle à jouer pour réduire les accidents et promouvoir la sécurité collective sur les routes.