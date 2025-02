Attention retraités : comment éviter les fraudes qui menacent vos économies et votre paix d’esprit

Les nouvelles méthodes de fraude visant les retraités #

Ces escroqueries, de plus en plus ingénieuses, utilisent des technologies avancées pour piéger les bénéficiaires.

Les techniques incluent des SMS et e-mails contenant des liens piégés, des appels de faux conseillers, ou encore l’envoi de pièces jointes malveillantes. Le but de ces manoeuvres est de s’emparer de données sensibles telles que les numéros de sécurité sociale et les informations bancaires, afin de détourner des fonds.

Quel impact ces fraudes ont-elles sur vos finances? #

Les conséquences de ces fraudes peuvent être désastreuses. Les retraités sont particulièrement vulnérables et peuvent voir leurs économies et leur sécurité financière gravement compromises. Les pertes peuvent se chiffrer en millions, affectant non seulement les individus mais également la stabilité du système de retraite.

À lire Découvrez comment le versement mobilité impacte votre entreprise et votre quotidien

Les types de fraudes varient de l’usurpation d’identité à l’accès illégitime aux comptes bancaires, en passant par le détournement de pensions. Ces actes criminels peuvent entraîner des achats non autorisés, des ouvertures de crédits frauduleux et une perte significative de prestations.

Comment protéger vos actifs et votre avenir retraite #

Face à cette menace, des mesures proactives sont essentielles pour sécuriser vos actifs. L’Agirc-Arrco, en collaboration avec les autorités, recommande de ne jamais partager vos informations personnelles impulsivement, surtout par téléphone ou e-mail.

Il est aussi conseillé d’utiliser des mots de passe robustes, de changer ces derniers régulièrement, et d’activer l’authentification à deux facteurs pour tous les comptes en ligne. La surveillance régulière de vos relevés bancaires et de retraite est également cruciale pour détecter toute activité suspecte le plus tôt possible.

Ne jamais divulguer d’informations personnelles par des canaux non sécurisés.

Toujours vérifier l’identité des interlocuteurs prétendant représenter des institutions financières ou de retraite.

Contacter immédiatement le service Info Escroqueries en cas de doute ou de tentative de fraude.

Ces étapes ne sont pas seulement des mesures de protection individuelles, mais elles constituent une démarche de vigilance collective pour défendre l’intégrité du système de retraite. La sensibilisation et l’éducation continuent d’être des piliers essentiels pour combattre l’escroquerie et maintenir la sécurité de tous. En restant informés et vigilants, les retraités peuvent mieux se protéger contre ces menaces financières et vivre leur retraite avec tranquillité d’esprit.

À lire Votre voiture fait-elle partie des 560 000 interdites de circulation dès 2025 ? Découvrez-le ici